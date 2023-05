DeepCool Assassin IV. Tak wygląda najładniejsze chłodzenie procesora

Masz wydajny procesor? Potrzebujesz go schłodzić? Nie lubisz układów chłodzenia cieczą? Nie ma sprawy! DeepCool szykuje nowego flagowca z serii Assassin.

Każdy kto uważnie śledzi rynek sprzętu komputerowego z pewnością zauważył w ostatnich latach rosnącą popularność gotowych zestawów chłodzenia cieczą procesora, czyli tak zwanych All in One (AiO). Są one prostsze w montażu, ładniejsze i wydajniejsze niż większość klasycznych coolerów CPU.

DeepCool Assassin IV obsługuje procesory z TDP do 280 W

Nie znaczy jednak, że na rynek nie trafiają nadal wieżowe konstrukcje. Muszą być one po prostu bardziej dopracowane by zwrócić na siebie uwagę konsumentów. A tak się składa, że DeepCool zapowiedział wreszcie oficjalnie flagowy model o wyjątkowym wyglądzie, który pokazywano na targach CES 2023.

DeepCool Assassin IV to chłodzenie procesora o wymiarach 164 x 144 x 147 milimetrów i wadze 1575 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dwiema wieżami, siedmioma 6-milimetrowymi ciepłowodami, dwoma wentylatorami oraz dodatkową osłoną maskującą. Całość utrzymana w czarnej kolorystyce.

Chińczycy zdecydowali się na połączenie wentylatora 140- z 120-milimetrowym. Pracują one z prędkością do 1700 RPM przy wydajności do 79,1 (58) CFM, ciśnieniu do 2,4 (2,1) mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 29,3 dB(A). Jednak fizycznym przełącznikiem można zmienić tryb pracy z "Performance" na "Quiet" co obniża maksymalne obroty do 1350 RPM (oraz wydajność), ale zapewnia też niższą głośność do 22,6 dB(A).

DeepCool Assassin IV wspiera nowsze i starsze procesory. Mowa o gniazdach AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x i 20xx. Obsługiwane są jednostki z TDP do 280 W. Data premiery w Polsce i sugerowane ceny pozostają tajemnicą. Poprzednia generacja kosztowała 399 złotych i tutaj z pewnością nie będzie taniej.

Źródło zdjęć: DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne