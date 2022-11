NVIDIA z kolejnym rekordem. Pokonano barierę 3,8 GHz

Uważasz się za entuzjastę PC? Podkręcanie podzespołów nie jest Ci obce? Świetnie się składa. W ostatnich dniach osiągnięto kolejne rekordy OC z pomocą GeForce RTX 4090.

NVIDIA nadal jest królem na rynku kart graficznych. Nie tylko pod względem popularności u graczy - ponad 78% udziałów, ale również wydajności. Wszystko za sprawą najnowszego modelu GeForce RTX 4090. Wygląda jednak na to, że w tym układzie drzemie jeszcze spory potencjał. O ile tylko ktoś zna się na podkręcaniu.

GALAX to niekwestionowany król ekstremalnego OC

Na łamach Telepolis już dwukrotnie pisaliśmy o jednym z najciekawszych modeli, czyli GALAX GeForce RTX 4090 HOF. Jest to prawdziwy potwór z dwoma złączami zasilającymi 12VHPWR, 32-fazową (28+4) sekcją zasilania oraz podniesionymi limitami poboru mocy. Stworzony został z myślą o OC z użyciem ciekłego azotu.

Grecki overclocker o pseudonimie "OGS" opublikował na platformie HWBot w minionych dniach szereg rekordów świata w podkręcaniu. Największe wrażenie sprawia z pewnością 3825 MHz na rdzeniu, czyli najwyższy do tej pory zegar dla karty graficznej. I to przy zachowaniu stabilności do uruchomienia lekkiego testu jak GPUPI. Pełna lista wyników prezentuje się następująco:

Wygląda na to, że granica 4000 MHz na GPU zostanie niedługo przekroczona. Oczywiście okupione jest to szalenie wysokim poborem mocy oraz koniecznością użycia LN2. Niestety GALAX pozostanie już chyba królem ekstremalnego podkręcania. EVGA wycofała się z rynku kart graficznych, a więc modele Kingpin to już przeszłość. ASUS i MSI jak do tej pory również milczą na temat serii ROG Matrix czy Lighting.

Zobacz: Procesory AMD Ryzen 7000 potaniały o kilkaset złotych

Zobacz: Jak się chłodzi najwydajniejsze karty graficzne na rynku?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HWBot

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne