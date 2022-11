Procesory AMD Ryzen 7000 potaniały o kilkaset złotych

Jesteś fanem AMD? Marzył Ci się nowy procesor Ryzen 7000, ale cena była zbyt wysoka? Mamy dobre wieści! Amerykanie obniżyli ceny wszystkich swoich modeli.

AMD Ryzen 7000 to bardzo młoda rodzina procesorów, która debiutowała na rynku pod koniec września. Jest to próba odpowiedzi Amerykanów na procesory Intel Alder Lake oraz Raptor Lake. Czerwoni w ten sposób dogonili wreszcie Niebieskich pod względem obsługi pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0.

Tonący brzytwy się chwyta? Obniżki sięgają do 945 złotych

Oczywiście tak poważne zmiany w architekturze wymusiły również zastosowanie nowego gniazda - AMD AM5, a to zaś nowe płyty główne. Koniec końców cena całej platformy (CPU + RAM + MOBO) jest bardzo wysoka. Więcej osób decyduje się więc na Intel 12. i 13. generacji. AMD chce to jednak zmienić.

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o tym, że AMD znacząco obniżyło ceny procesorów Ryzen 7000 w Chinach. Wtedy też zastanawialiśmy się czy przeceny dotrą do Europy i USA. Teraz znamy już odpowiedź - tak! AMD obniżyło ceny wszystkich swoich CPU, a nowe ceny widoczne są już w wielu europejskich sklepach.

Obniżki sięgają od 52 do 201 euro, a więc od 205 do 945 złotych. Wszystko zależy od konkretnego modelu, ale największe spadki cen widoczne są na najwydajniejszym modelu. Wygląda to następująco:

AMD Ryzen 9 7950 X: 849 -> 648 euro

849 -> 648 euro AMD Ryzen 9 7900 X: 669 -> 538 euro

669 -> 538 euro AMD Ryzen 7 7700 X: 479 -> 398 euro

479 -> 398 euro AMD Ryzen 5 7600 X: 359 -> 297 euro

Niestety, chociaż wygląda to teraz dużo lepiej, to nadal Intel wychodzi tutaj korzystniej cenowo. Wszystko za sprawą tańszych płyt głównych oraz obsługi nie tylko pamięci RAM typu DDR5, ale i DDR4. Teraz więc pozostaje czekać na obniżki cen płyt głównych. W drodze są jeszcze tańsze AMD Ryzen 7000 z niższym TDP.

