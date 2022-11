AMD szykuje tańsze procesory Ryzen 7000

Jesteś fanem AMD? Marzy Ci się nowy procesor Ryzen 7000? Dotychczasowe jednostki są zbyt drogie lub prądożerne? Nie ma sprawy! Amerykanie szykują tańsze CPU.

27 września 2022 roku na rynek trafiły procesory AMD nowej generacji. Mowa o rodzinie Ryzen 7000, która wreszcie - rok po Intelu - oferuje wsparcie pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Na start otrzymaliśmy cztery modele - AMD Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 9 7900X i 7950X.

Nowe procesory AMD to niższe zegary i mniejsze TDP

Opinie o nowych CPU od Czerwonych nadal są mieszane. Ogólny skok wydajności jest niewielki, a procesory i płyty główne z gniazdem AMD AM5 są bardzo drogie. Tym samym jest bardzo mało chętnych. AMD próbuje jednak z tym walczyć i wygląda na to, że w drodze są wreszcie słabsze, ale tańsze modele.

W bazie wyników SiSoftware pojawiły się w ostatnich dniach dwa ciekawe wpisy. Dotyczą one procesorów AMD Ryzen 5 7600 oraz Ryzen 7 7700, które mają charakteryzować się niższymi zegarami i mniejszym TDP (65 W).

AMD Ryzen 5 7600 to 6-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka z zegarem bazowym 3,8 GHz, a więc o 900 MHz mniej niż w przypadku AMD Ryzen 5 7600X. Pamięć cache pozostaje bez zmian, to nadal 6 MB L2 i 32 MB L3.

AMD Ryzen 7 7700 to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor. Taktowanie podstawowe to również do 3,8 GHz, a więc o 700 MHz mniej niż w AMD Ryzen 7 7700X. Kolejny raz ilość pamięci podręcznej nie uległa zmianie.

Jak na razie nie wiadomo kiedy Amerykanie planują premierę opisywanych CPU. Biorąc jednak pod uwagę złą sytuację serii AMD Ryzen 7000 oraz mocną konkurencję ze strony Intel Alder Lake i Raptor Lake powinno to nastąpić jak najszybciej. Jednak do tanich procesorów przydałyby się też tanie płyty główne AMD AM5.

Źródło zdjęć: SiSoftware, VideoCardz, AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne