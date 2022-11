AMD oszalało? Amerykanie szykują 96-rdzeniowy procesor

AMD nie zwalnia tempa. Amerykanie pracują już na procesorami wyposażonymi nawet w 96 rdzeni i 192 wątki. Próbki inżynieryjne poddawane są już pierwszym testom.

AMD, Intel oraz NVIDIA produkują nie tylko sprzęt skierowany do zwykłych konsumentów, ale również rozwiązania profesjonalne wykorzystywane w stacjach roboczych służących do pracy czy rozwoju nauki. Cechuje się on często znacznie lepszą specyfikacją, nowszymi technologiami i oczywiście wysokimi cenami.

Nadciągają procesory AMD Ryzen Threadripper 7000

W przypadku procesorów czerwoni mają serię EPYC dla klientów klasy enterprise oraz półprofesjonalną rodzinę Threadripper. Dzisiaj to na niej się skupimy, bowiem w sieci pojawiły się informacje o nowej generacji.

Wygląda na to, że ktoś wykorzystywał próbki inżynieryjne procesorów AMD Ryzen Threadripper 7000 do "szukania sygnałów gwiazd neutronowych w danych z detektorów fal grawitacyjnych". Dzięki temu poznaliśmy kody produktowe oraz częściową specyfikację nowych CPU. AMD zdaje się szykować (przynajmniej) trzy modele:

AMD Eng Sample: 100-000000884-21_N (96 Core / 192 Thread)

AMD Eng Sample: 100-000000884-20_Y (96 Core / 192 Thread)

AMD Eng Sample: 100-000000454-20_Y (64 Core / 128 Thread)

Czemu aż dwa procesory 96-rdzeniowe i 192-wątkowe? Będą się one oczywiście różnić taktowaniami. Jeden ma zapewniać bazowo 2,0 GHz, drugi zaś 2,1 GHz. Niestety nie wiadomo jeszcze o jakich zegarach w trybie boost, współczynniku TDP czy pamięci podręcznej mowa.

Również data premiery rodziny Storm Peak pozostaje tajemnicą. Można jednak śmiało założyć, że nie nastąpi to wcześniej niż w marcu 2023 roku. Musi minąć przynajmniej rok od premiery AMD Ryzen Threadripper 5000, a prócz tego Intel zalicza opóźnienia ze swoimi procesorami tej klasy, a więc AMD nie musi się śpieszyć.

