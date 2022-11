AMD naśmiewa się z NVIDII. Powodem jest 12VHPWR

AMD próbuje się wybić na problemach konkurencji. Jeden z dyrektorów w Radeon Gaming robi sobie publicznie żarty z topiących się wtyczek zasilających u NVIDII.

Nowa generacja kart graficznych zapoczątkowana została przez Zielonych za sprawą modelu GeForce RTX 4090. Debiutował on w sprzedaży 12 października, a kilka dni temu dołączył do niego GeForce RTX 4080. Na odpowiedź AMD przyjdzie nam jeszcze poczekać, premiera Radeonów RX 7000 planowana jest na grudzień.

AMD żartuje z NVIDII, ale samo ma tylko 13% rynku

Nie przeszkadza to jednak Czerwonym kpić z konkurencji. Powód? Złącze zasilające stosowane w kartach NVIDII. Amerykanie sięgnęli po nowe rozwiązanie - 12VHPWR - zdolne do dostarczenia nawet 600 W mocy. W sieci jednak dość szybko pojawiły się informacje o poważnych problemach, acz dość mocno rozdmuchane.

Sasa Marinkovic, starszy dyrektor ds. marketingu w dziale gaming w firmie AMD, opublikował na Twitterze krótki, acz wiele mówiący wpis. Obejmuje on zdjęcie złącza zasilające w Radeonie RX 7900 XT(X) składającego się z dwóch klasycznych wtyczek 8-pinowych oraz dopisek "Bądźcie bezpieczni w okresie tych świąt".

Jest to oczywiste nawiązanie do problemów NVIDII, czyli topiących się wtyczek 12VHPWR. Chociaż niezależne testy i opinie udowodniły już, że to w głównej mierze winna... samych użytkowników. Wiele osób nie dociska przewodu oraz dodatkowo mocno go wygina co zwiększa ryzyko awarii.

Tak czy siak pstryczek w nos Zielonych ze strony AMD jest zabawny. Chociaż Czerwoni pogrywają dość odważnie, biorąc pod uwagę, że są spóźnieni ze swoimi kartami; nie mają odpowiedzi na flagowy model GeForce RTX 4090 (Radeon RX 7900 XTX ma walczyć tylko z GeForce RTX 4080), a ich udziały na rynku kart graficznych wśród graczy coraz bardziej topnieją. Obecnie to 78,84% vs 13,13% na korzyść NVIDII.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne