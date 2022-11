Zaktualizuj sterowniki i zyskaj więcej FPS w grach

Mamy dobre wieści dla posiadaczy sprzętu Intela. Amerykanie wydali nową wersję sterowników, która poprawia wydajność i eliminuje błędy w wielu grach.

Od tego roku na rynku kart graficznych mamy trzy duże firmy - AMD, NVIDIA oraz... Intel. Tak, ten sam, który znany jest z procesorów komputerowych. Wszystko za sprawą dedykowanych laptopom i komputerom stacjonarnym układom z serii Arc Alchemist. Do tej pory ukazały się cztery modele - A310, A350, A750 i A770.

Intel cały czas dopieszcza sterowniki dla Arc Alchemist

W ostatnich dniach niebiescy wypuścili nową aktualizację sterowników oznaczoną numerem 31.0.101.3802 i dostępną do pobrania TUTAJ. Skupia się ona na poprawkach zwiększających wydajność w grach dla A770.

Intel dodał oficjalne wsparcie dla takich tytułów jak Sonic Frontiers, Marvel's Spiderman: Miles Morales, Call of Duty: Warzone 2.0 oraz Dysterra. Prócz tego wprowadził optymalizacje poprawiające liczbę klatek na sekundę w różnych grach od 3% do 8%. Pełna lista wygląda następująco:

Chorus - do 3% w 1440p i ustawieniach "Epic";

- do 3% w 1440p i ustawieniach "Epic"; Dirt 5 - do 8% w 1440p i ustawieniach "Ultra High";

- do 8% w 1440p i ustawieniach "Ultra High"; Far Cry 6 - do 3% w 1080p i ustawieniach "Ultra"; do 3% w 1440p i ustawieniach "Ultra";

- do 3% w 1080p i ustawieniach "Ultra"; do 3% w 1440p i ustawieniach "Ultra"; Forza Horizon 5 - do 3% w 1080p i ustawieniach "Extreme"; do 3% w 1440p i ustawieniach "High";

- do 3% w 1080p i ustawieniach "Extreme"; do 3% w 1440p i ustawieniach "High"; Ghostwire Tokyo - do 7% w 1440p i ustawieniach "Cinematic";

- do 7% w 1440p i ustawieniach "Cinematic"; Gotham Knights - do 5% w 1080p i ustawieniach "Highest"";

- do 5% w 1080p i ustawieniach "Highest""; Marvel's Guardians of the Galaxy - do 3% w 1080p i ustawieniach Ultra ; do 3% w 1440p i ustawieniach "High";

- do 3% w 1080p i ustawieniach Ultra ; do 3% w 1440p i ustawieniach "High"; Sniper Elite 5 - do 3% w 1080p i ustawieniach "Ultra".

Oczywiście nie są to jakiś porażające różnice, ale czasami zdecydowanie poprawiające komfort gry. Zwłaszcza dodając do tego liczne poprawki błędów. Co więcej oznacza to, że Intel poważnie podchodzi do usprawniania swoich sterowników, a w ich kartach graficznych jest jeszcze ukryty potencjał mocy obliczeniowej.

