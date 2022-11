Lian Li V3000 PLUS to modularna obudowa w cenie całego komputera

Jesteś fanem autorskich układów chłodzenia cieczą? Używasz serwerowej płyty głównej? Potrzebujesz dwóch zestawów komputerowych? Lian Li Ci to umożliwi!

Na rynku jest masa różnych obudów komputerowych, ale wiele z nich jest do siebie bliźniaczo podobnych. Nie oznacza to jednak, że wybrani producenci od czasu do czasu nie próbują zaoferować czegoś zupełnie nowego. Dotyczy to głównie marek premium z autorskimi projektami.

Lian Li V3000 PLUS to marzenie dla fanów LC

Lian Li zaprezentowało właśnie model V3000 PLUS dla największych entuzjastów. Modularne wnętrze pozwala na trzy różne konfiguracje. Jedna z nich jest w stanie pomieścić nawet dwa zestawy komputerowe.

Lian Li V3000 PLUS to obudowa typu Full Tower o wymiarach 674 x 279 x 678 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów, którą wykonano ze stali, aluminium i dwóch tafli hartowanego szkła. Panele boczne są na potrójnych zawiasach, piwnica jest wentylowana, a tacka płyty głównej ruchoma.

W środku możemy zamontować płyty w formacie EEB, E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 589 lub 358 (poziomo/pionowo) milimetrów; chłodzenia procesora o wysokości do 198 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 220 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano aż 16 miejsc.

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj maksymalnie do 16 wentylatorów. Trzy 140- lub cztery 120-milimetrowe na przodzie i dole; dwa 200-, trzy 140- lub cztery 120-milimetrowe na górze; trzy 140-/120-milimetrowe w piwnicy i jeden 140-/120-milimetrowy z tyłu. Fani chłodzenia cieczą mogą tutaj zamontować równocześnie aż trzy radiatory 480-/420-milimetrowe (front/top/dół).

Panel I/O znajduje się na górze, bliżej przodu. Gości przycisk Power i Reset, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno złącze audio typu combo oraz przełączniki od podświetlenia RGB LED.

Obudowa Lian Li V3000 PLUS trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena wynosi aż 500 dolarów, a więc około 2279 złotych. Biały model pojawi się w sprzedaży w styczniu 2023.

