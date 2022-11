Phanteks M25 to gratka dla fanów wydajności, ciszy i RGB LED

Szukasz wydajnych wentylatorów z podświetleniem RGB LED? Nie chcesz wydawać fortuny? Lubisz długą gwarancje? Nie musisz już szukać! Phanteks ma coś dla Ciebie.

Bez różnicy czy macie najnowszy procesor Intel Core, czy nieco starszą jednostkę AMD Ryzen; najwydajniejszą kartę graficzną NVIDIA GeForce, czy średniopółkowego AMD Radeona. Każdy z tych sprzętów trzeba schłodzić. W innym wypadku może dojść do thermal throttlingu i utraty wydajności.

Nowe wentylatory Phanteks stawiają na wydajność

Na temperatury podzespołów składa się wiele czynników. Układ chłodzenia, pasta termoprzewodząca, obudowa, zastosowane wentylatory. Dzisiaj skupimy się na ostatnim z wymienionych elementów, bowiem Phanteks rozszerza swoją ofertę o nowe jednostki w dwóch rozmiarach oraz w wersji z i bez podświetlenia.

Phanteks M25 to nowa rodzina wentylatorów 140- i 120-milimetrowych. W obu przypadkach mamy do czynienia z dziewięcioma łopatkami oraz specjalnymi gumowymi amortyzatorami mającymi na celu zapobieganiu przenoszenia się wibracji na radiator czy obudowę komputerową.

Jednostki Phanteks M25 120 mm pracują z prędkością od 500 do 2000 RPM przy wydajności do 84,26 CFM, ciśnieniu do 2,67 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 35,7 dB(A).

Model Phanteks M25 140 mm to już zakres pracy od 400 do 1800 RPM przy wydajności do 104,62 CFM, ciśnieniu do 2,80 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 36,6 dB(A).

Opisywane wentylatory trafią do sprzedaży w trzech wariantach - czarny z D-RGB LED, biały z D-RGB LED oraz czarny bez podświetlenia i dwóch rozmiarach - 140 i 120 mm. Wszystkie z nich objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

Phanteks M25-120 - 9,90 euro, czyli około 47 złotych

Phanteks M25-120 D-RGB (Czarne) - 14,90 euro, czyli około 70 złotych

Phanteks M25-120 D-RGB (Białe) - 14,90 euro, czyli około 70 złotych

Phanteks M25-120 (trójpak) - 27,90 euro, czyli około 131 złotych

Phanteks M25-120 D-RGB (Czarne, trójpak) - 39,90 euro, czyli około 188 złotych

Phanteks M25-120 D-RGB (Białe, trójpak) - 39,90 euro, czyli około 188 złotych



Phanteks M25-140 - 10,90 euro, czyli około 52 złotych

Phanteks M25-140 D-RGB (Czarne) - 16,90 euro, czyli około 80 złotych

Phanteks M25-140 D-RGB (Białe) - 16,90 euro, czyli około 80 złotych

Phanteks M25-140 (trójpak) - 29,90 euro, czyli około 141 złotych

Phanteks M25-140 D-RGB (Czarne, trójpak) - 44,90 euro, czyli około 212 złotych

Phanteks M25-140 D-RGB (Białe, trójpak) - 44,90 euro, czyli około 212 złotych

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne