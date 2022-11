Chiński GeForce RTX 4080 kusi chłodzeniem wodnym i mocnym OC

Lubisz kiedy Twoja karta graficzna jest cicha? Poszukujesz najwyższej wydajności? W takim razie iGame RTX 4080 Neptune OC-V to propozycja właśnie dla Ciebie!

Dwa dni temu, 16 listopada 2022 roku, w sklepach debiutowała karta graficzna nowej generacji. Mowa o modelu NVIDIA GeForce RTX 4080. Wiemy już, że próżno jej szukać w polskich sklepach. Jest praktycznie niedostępna. Producenci jednak co i rusz zapowiadają kolejne autorskie modele.

Colorful oferuje aż o 135 MHz więcej na rdzeniu

Dzisiaj pochylimy się na ofertą chińskiej firmy Colorful. Chińczycy przygotowali kartę graficzną z układem chłodzenia cieczą. Jednak w porównaniu do konkurencji, jak na przykład MSI SUPRIM Liquid X, mamy tutaj do czynienia z pełnym blokiem wodnym chłodzącym GPU, sekcje zasilania oraz kości pamięci.

Colorful iGame GeForce RTX 4080 Neptune OC-V to 2-slotowa karta graficzna o długości 253,5 oraz wysokości 170,8 milimetrów. Jej układ chłodzenia to pełnowymiarowy blok wodny sparowany z 360-milimetrową, aluminiową chłodnicą. Fabryczne wentylatory doczekały się kolorowego podświetlenia LED.

Laminat wyposażono w 26-fazową (22+4) sekcję zasilania, a TDP podniesiono z 320 do 470 W. Tym samym fabrycznie karta podkręcona jest z domyślnych 2505 do 2640 MHz na rdzeniu, co ma spory wpływ na wydajność. Zasilanie to oczywiście jedna - nadal dość kontrowersyjna - wtyczka 12VHPWR.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają tajemnicą. Biorąc jednak pod uwagę dostępność GeForce RTX 4080 w sklepach, cenę bloku oraz układu AiO można śmiało założyć, że będzie to jeden z droższych modeli.

