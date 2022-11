Premiera NVIDIA GeForce RTX 4080. Ile karta kosztuje w Polsce?

Potrzebujesz nowej karty graficznej? Myślałeś o zakupie NVIDIA GeForce RTX 4080? Sprawdzamy dostępność i ceny w polskich sklepach komputerowych.

To właśnie dzisiaj najnowsza karta graficzna NVIDII, czyli model GeForce RTX 4080, trafił do sklepów. Sporo osób wiąże z nim spore nadzieje. To nadal bardo wysoki segment wydajności, który jest jednak odczuwalnie tańszy niż aktualny flagowiec. Zwłaszcza, że do premiery AMD Radeon RX 7900 XT(X) jeszcze miesiąc czasu.

Karta NVIDIA GeForce RTX 4080 to produkt widmo

Pojawiły się jednak już pierwsze nieciekawe informacje. O ile wydajność GeForce RTX 4080 trudno cokolwiek zarzucić, tak podobno kart graficznych w sklepach ma być niewiele. Pora rzucić okiem jak to wygląda w Polsce.

NVIDIA GeForce RTX 4080 to karta graficzna oparta na układzie AD103-300, który wyposażono w 76 jednostek SM, co przekłada się na 9728 rdzeni CUDA. Taktowanie bazowe wynosi 2,2 GHz i sięga do 2,5 GHz w trybie boost. Całość doprawiono 16 GB pamięci VRAM GDDR6X na 256-bitowej szynie danych.

Niestety, wygląda na to, że kupno nowej karty Zielonych będzie przypominać szukanie igły w stogu siana. Morele wcale nie posiada GeForce RTX 4080 w swojej ofercie. Komputronik ma co prawda 11 różnych modeli na swojej stronie, ale żadnego nie można kupić.

x-kom oferuje aż 14 autorskich kart graficznych GeForce RTX 4080 tylko ponownie - praktycznie żadnej nie da się kupić. Teoretycznie dwie wersje (GIGABYTE i Inno3D) można dodać do koszyka, ale sklep nie ma ich na stanie. Niemal od razu jesteśmy informowani o wydłużonym czasie dostawy.

Jedyny polski sprzedawca, który zdaje się mieć i sprzedawać nową kartę graficzną od Zielonych to... Sferis. Modeli co prawda jest niewiele - tylko pięć, z czego większość to ASUS i MSI, ale wszystkie można dodać do koszyka z obiecaną dostawą w najbliższych dniach (dokładniej na 18 listopada).

Podsumowując NVIDIA GeForce RTX 4080 to na razie produkt widmo. Co zresztą potwierdza też ograniczona liczba sampli dla dziennikarzy i youtuberów. Teraz czekamy na odpowiedź AMD, a ta ma nastąpić za niecały miesiąc, już 13 grudnia. To wtedy zadebiutuje Radeon RX 7900 XT i RX 7900 XTX.

