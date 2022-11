NVIDIA zhackowana. Przestępcy promowali kryptowaluty

NVIDIA padła ofiarą ataku cyberprzestępców. Na szczęście szkody są niewielkie, a akcja była wymierzona głównie w fanów firmy korzystających z Twittera.

Chyba już wszyscy zdążyli się zorientować, że platforma społecznościowa w postaci Twittera pogrążona jest w chaosie. Wszystko przez nieprzemyślane i absurdalne decyzje Elona Muska. Od masowych zwolnień pracowników, po wprowadzenie płatnych weryfikacji kont, które okazały się pożywką dla internetowych trolli.

NVIDIA Taiwan promowała kryptowalutę "Dogecoin"

Po internecie krąży obecnie zatrzęsienie zdjęć, gdzie "żartownisie" w cenie 8 dolarów mogą podszywać się pod znanych polityków, muzyków, aktorów czy firmy wygłaszając kontrowersyjne opinie, które dzięki specjalnemu "ptaszkowi" wyglądają jak prawdziwe. Tym jednak razem mowa o koncie faktycznie należącym do NVIDII.

NVIDIA Taiwan zaczęła publikować zaskakujące posty, które zachęcały do dołączenia do specjalnego wydarzenia i kupna kryptowaluty. Cel? Promowanie "Dogecoin". Aktualnie konto zostało już zawieszone.

Jak donosi serwis VideoCardz tajwański profil NVIDII pozostawał nieaktywny praktycznie od 2019 roku. Tym samym hakerzy musieli uzyskać do niego nieautoryzowany dostęp niedawno i od razu wykorzystać sytuację.

To tylko przypomina, że trzeba uważać na wszystkie linki, które się klika w internecie. Konta w serwisach zaś powinny mieć różne i długie hasła. Co więcej zawsze warto też włączyć dwustopniową weryfikację o ile to tylko możliwe. Zwłaszcza, gdy mowa o profilach firmowych, które śledzą tysiące osób.

Źródło zdjęć: VideoCardz, Twitter, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne