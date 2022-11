Nowe procesory AMD Ryzen już w Q1 2023. Ma być tanio

Jesteś fanem AMD? Marzy Ci się nowy procesor, ale dotychczasowe jednostki są zbyt drogie? Nie ma sprawy! Wystarczy poczekać do początku przyszłego roku.

Najnowsza generacja procesorów AMD to rodzina Ryzen 7000. Względem poprzedników oferuje ona sporo nowości, a najważniejsze z nich to obsługa pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Niestety korzysta również z nowego gniazda AMD AM5, a więc wymaga zakupu nowych płyt głównych.

Oficjalna prezentacja nastąpi podczas targów CES 2023

Cena za zestaw CPU + MOBO + RAM (AMD nie wspiera już DDR4) jest bardzo wysoka. Nie idzie w parze z wydajnością. Zwłaszcza zestawiając to z ofertą Intela i starszymi Ryzenami. Tym samym mało kto kupuje AMD Ryzen 7000. Amerykanie jednak chcą z tym walczyć, a rozwiązaniem mają być nowe modele.

Jak donosi jeden ze znanych z przecieków użytkownik Twittera nowe procesory AMD Ryzen 7000 zobaczymy już w pierwszym kwartale 2023 roku. Będą to modele bez litery "X" w nazwie. Co to oznacza? Niższe limity poboru mocy, a więc i nieco niższe zegary i mniejszą wydajność. Mają być jednak odczuwalnie tańsze.

AMD Ryzen 9 7900 to 12-rdzeniowa i 24-wątkowa propozycja pracująca z zegarem bazowym 3,8 GHz i do 5,4 GHz w trybie boost. Całość przy TDP 65 W i sugerowanej cenie 429 dolarów. To o o 900/200 MHz mniej, ale aż o 120 dolarów taniej niż w przypadku dostępnego już AMD Ryzen 9 7900X.

AMD Ryzen 7 7700 to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor z taktowaniem 3,8 GHz bazowo i do 5,3 GHz w trybie boost. Ponownie mowa o TDP 65 W, ale cena spada do 329 dolarów. To o 700/100 MHz mniej, ale za to o 70 dolarów taniej niż w AMD Ryzen 7 7700X.

Na koniec zostaje nam AMD Ryzen 5 7600 wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków z zegarem 3,8/5,1 GHz. A więc o 900 i 200 MHz mniej, ale o 70 dolarów taniej niż za AMD Ryzen 5 7600X.

Biorąc pod uwagę premierę w Q1 2023 należy zakładać oficjalną prezentację podczas targów CES 2023.

