Phanteks Eclipse G500A, czyli przewiewnośc i niskie temperatury

Holendrzy kolejny raz pozytywnie zaskakują. Phanteks Eclipse G500A to nowoczesna obudowa oferująca meshowy front i top oraz sporo podświetlenia D-RGB LED.

Obudowa komputerowa jest często lekceważonym podzespołem. Sporo osób na niej oszczędza, a to spory błąd. Dobrze dobrana "skrzynka" jest bowiem w stanie przeżyć nie jeden zestaw komputerowy. Co więcej ma bezpośredni wpływ na temperatury, a więc wydajność procesora czy karty graficznej.

Phanteks zaoferuje również tańszą wersję bez wentylatorów

Jeśli zależy Wam na wzorowej przewiewności, oknie z hartowanego szkła oraz bogatym podświetleniu LED to mamy dobrą wiadomość. Ceniony holenderski producent przygotował nową obudowę z serii Eclipse.

Phanteks Eclipse G500A to obudowa o wymiarach 500 x 240 x 515 milimetrów i wadze 10,7 kilograma. Wykonana została ze stali oraz hartowanego szkła. W jej wnętrzu zmieszczą się płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 435 milimetrów i chłodzenia procesora o wysokości do 185 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dziesięć miejsc 3,5" oraz dziewięć miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów 140- lub 120-milimetrowych. Trzy na górze, trzy na froncie i jeden z tyłu obudowy. Fabrycznie dostajemy trzy większe jednostki z D-RGB LED.

Panel I/O znajduje się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio typu Combo oraz przycisk Power i od kontroli podświetlenia.

Phanteks Eclipse G500A trafi do sklepów w trzech wersjach - czarna, biała oraz czarna bez wentylatorów. Sugerowane ceny to 170, 170 i 140 euro, czyli około 799 i 659 złotych.

