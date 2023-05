NVIDIA uśmierca kolejną kartę. Zieloni chcą sprzedawać nowsze modele

NVIDIA kończy z produkcją kolejnej karty graficznej. Tym razem mowa o udanym i popularnym modelu GeForce RTX 3060 Ti. Znamy powód tej decyzji.

Najnowsze generacje kart graficznych to serie AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. I chociaż oferują one szalenie wysoką wydajność w grach i programach to nie cieszą się zbytnią popularnością wśród konsumentów. Powód? Są znacznie droższe niż poprzednie generacje.

NVIDIA kończy z produkcją GeForce RTX 3060 Ti

Czerwoni i Zieloni chcą przekonać do siebie konsumentów wypuszczając nieco słabsze, ale znacznie tańsze modele. Już pod koniec tego miesiąca do sklepów mają trafić AMD Radeon RX 7600 oraz NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Wygląda jednak na to, że NVIDIA me jeszcze jednego asa w rękawie.

W chińskiej części internetu, dokładniej na forum Board Channels gdzie producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy wymieniają się informacjami, pojawiła się ciekawa plotka. NVIDIA kończy z produkcją układów GeForce RTX 3060 Ti. Mowa o popularnej karcie graficznej na bazie architektury Ampere, która debiutowała w 2020 roku.

Powód tej decyzji jest dość jasny - lada moment do sklepów trafi następca, czyli GeForce RTX 4060 Ti. NVIDIA chce pobudzić sprzedaż tej karty eliminując ze sklepu starszy, słabszy, ale i tańszy odpowiednik.

Oczywiście koniec produkcji GPU przez Zielonych nie znaczy, że GeForce RTX 3060 Ti momentalnie zniknie ze sklepów. W magazynach partnerów jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni są jeszcze tysiące niesprzedanych egzemplarzy. Mówi się wprost, że "pozbycie" się ich zajmie przynajmniej kilka miesięcy.

Jak do każdej tego typu plotki radzimy podchodzić z pewną dozą sceptycyzmu. Ta jednak wydaje się bardzo prawdopodobna. Zwłaszcza, że GeForce RTX 4060 Ti ma debiutować w dwóch wersjach - z 8 GB i 16 GB pamięci VRAM. W planach jest też jeszcze GeForce RTX 4060. Na Ampere nie będzie po prostu chętnych.

Źródło zdjęć: Shutterstock, NVIDIA

Źródło tekstu: Board Channels, Tom's Hardware, oprac. własne