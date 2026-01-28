JBL Endurance Peak 4 to pancerne słuchawki z IP68 i ANC

JBL wprowadził do sprzedaży sportowe słuchawki Endurance Peak 4. W specyfikacji wrażenie robi przede wszystkim pyło- i wodoszczelna konstrukcja klasy IP68, rzadko osiągalna w słuchawkach. Nawet sportowe modele często oferują niższy poziom ochrony, np. IP57. Urządzenie jest całkowicie odporne nie tylko na pot i deszcz, ale także na słoną wodę i piasek, co pozwala na treningi w trudnych warunkach terenowych czy na plaży. Producent deklaruje również wytrzymałość na wysokie temperatury (do 45°C) oraz upadki.

JBL zadbał też o ergonomię, wykorzystując sprawdzoną technologię TwistLock oraz owalne nakładki JBL OvalTubes, które mają gwarantować stabilność w kanale słuchowym. Całość uzupełniają elastyczne, silikonowe haczyki na uszy z pałąkiem z pamięcią kształtu, co zapobiega wypadaniu słuchawek podczas gwałtownych ruchów.

Warstwę audio obsługują 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne o impedancji 16 omów i paśmie przenoszenia 20 Hz-20 kHz. Słuchawki wspierają technologię JBL Pure Bass oraz dźwięk przestrzenny (Spatial Sound). Użytkownicy mogą dodatkowo spersonalizować profil brzmieniowy za pomocą funkcji Personi-Fi 3.0 w aplikacji mobilnej, która dostosowuje dźwięk na podstawie szybkiego testu słuchu.

Ważnym elementem wyposażenia jest adaptacyjna redukcja hałasu (ANC) wykorzystująca układ czterech mikrofonów do analizy i tłumienia dźwięków otoczenia. Funkcję tę uzupełnia tryb świadomości otoczenia Smart Ambient, pozwalający na prowadzenie rozmów bez wyjmowania urządzenia z uszu.

Do obsługi połączeń głosowych przeznaczono zestaw trzech mikrofonów w każdej słuchawce (łącznie sześć), wspieranych przez algorytm formowania wiązki. Rozwiązanie to ma na celu izolację głosu użytkownika i redukcję szumów wiatru, co jest istotne dla jakości rozmów podczas biegania na zewnątrz.

Łączność bezprzewodową zapewnia moduł Bluetooth w standardzie 5.4. Niestety, producent nie pochwalił się zastosowanym kodekiem, co budzi obawy, że otrzymujemy wyłącznie SBC. Słuchawki obsługują za to technologię Google Fast Pair, co umożliwia błyskawiczne parowanie z urządzeniami z Androidem, oraz funkcję Multipoint, pozwalającą na jednoczesne połączenie z dwoma źródłami dźwięku i płynne przełączanie się między nimi.

Wbudowane akumulatory (58 mAh w słuchawce) pozwalają na 12 godzin odtwarzania muzyki bez ANC lub 8 godzin z włączoną redukcją hałasu. Etui ładujące (580 mAh) zapewnia trzy dodatkowe pełne cykle ładowania, co daje łącznie do 48 godzin działania zestawu w trybie standardowym.