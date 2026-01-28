Europejski monopolista tnie etaty. Zwolnienia mimo rekordowych wyników

ASML, jedyna na świecie firma produkująca maszyny niezbędne do wytwarzania najbardziej zaawansowanych układów scalonych, ogłosiła plany redukcji zatrudnienia. Decyzja zapadła mimo ogromnych inwestycji w infrastrukturę AI oraz bardzo dobrych wyników finansowych. Spółka tłumaczy ten ruch szeroko zakrojoną reorganizacją struktur.

Z maszyn od ASML korzysta m.in. TSMC, Intel oraz Samsung

Holendrzy zapowiedzieli uproszczenie sposobu działania działów Technology oraz IT and Data. W praktyce oznacza to odejście od modelu projektowo-matrycowego na rzecz struktury, w której większość inżynierów będzie przypisana do konkretnych produktów. Celem jest szybsze podejmowanie decyzji i ograniczenie biurokracji.

Konsekwencją zmian będzie likwidacja części stanowisk, głównie na szczeblach kierowniczych. Firma podkreśla jednocześnie, że nie zamierza osłabiać swoich kompetencji inżynieryjnych. Wręcz przeciwnie, planowane jest tworzenie nowych ról technicznych, które mają wzmocnić kluczowe projekty i wesprzeć rozwój zarówno samego ASML, jak i jego klientów.

Łącznie redukcja zatrudnienia obejmie około 1700 etatów, a najmocniej odczują ją Holandia oraz USA Równolegle firma nadal planuje rekrutacje w obszarach produkcji, wsparcia klienta i sprzedaży. Dodatkowo rozbudowa kampusu w Eindhoven ma zostać ukończona do 2028 roku.