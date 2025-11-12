Nowy salon Apple. Na otwarcie masa promocji

Salon zostanie otwarty w Centrum Handlowym G City Biała w Białymstoku, a towarzyszące wydarzeniu promocje będą dostępne w dniach 14 i 15 listopada (piątek-sobota), w godzinach od 9:00 do 21:00. Sieć salonów iSpot oraz centrów serwisowych obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Otwarcie w Białymstoku to jubileuszowa, 50. lokalizacja.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z okazji otwarcia przygotowano limitowane promocje na wybrane produkty Apple. Oferta będzie obowiązywać tylko w dniach 14-15 listopada lub do wyczerpania puli promocyjnych egzemplarzy.

Wybrane oferty:

iPhone Air - od 4799 zł

iPhone 16 - od 2999 zł

iPhone 15 - od 2499 zł

iPhone 16e - od 2499 zł

MacBook Air 13" (czip M4) - od 4299 zł

Mac mini (czip M4) - od 2399 zł

iPad 11" (czip A16) - od 1399 zł

iPad Air 11" (czip M3) - od 2499 zł

AirPods Pro 3 – od 899 zł

AirPods Max – od 1999 zł

Apple Watch Series 11 - od 1499 zł

Apple Watch SE 3 - od 799 zł

Apple Pencil (USB-C) - od 299 zł

Produkty w promocyjnej cenie będą dostępne w ograniczonej liczbie sztuk.

Klienci odwiedzający nowy iSpot mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie przy zakupie oraz konfiguracji urządzeń Apple, szeroką ofertę urządzeń do testowania, możliwość finansowania ratalnego lub w leasingu, warsztaty i prezentacje produktów oraz obsługę serwisową.