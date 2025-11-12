Nowy salon Apple. Na otwarcie masa promocji
iSpot, sieć autoryzowanych salonów Apple, otwiera swój 50. obiekt w kraju. Nowy punkt pojawi się w Białymstoku i będzie pierwszym salonem iSpot w tym województwie. Otwarcie wiąże się z promocją na wybrane urządzenia Apple.
Salon zostanie otwarty w Centrum Handlowym G City Biała w Białymstoku, a towarzyszące wydarzeniu promocje będą dostępne w dniach 14 i 15 listopada (piątek-sobota), w godzinach od 9:00 do 21:00. Sieć salonów iSpot oraz centrów serwisowych obejmuje zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Otwarcie w Białymstoku to jubileuszowa, 50. lokalizacja.
Z okazji otwarcia przygotowano limitowane promocje na wybrane produkty Apple. Oferta będzie obowiązywać tylko w dniach 14-15 listopada lub do wyczerpania puli promocyjnych egzemplarzy.
Wybrane oferty:
- iPhone Air - od 4799 zł
- iPhone 16 - od 2999 zł
- iPhone 15 - od 2499 zł
- iPhone 16e - od 2499 zł
- MacBook Air 13" (czip M4) - od 4299 zł
- Mac mini (czip M4) - od 2399 zł
- iPad 11" (czip A16) - od 1399 zł
- iPad Air 11" (czip M3) - od 2499 zł
- AirPods Pro 3 – od 899 zł
- AirPods Max – od 1999 zł
- Apple Watch Series 11 - od 1499 zł
- Apple Watch SE 3 - od 799 zł
- Apple Pencil (USB-C) - od 299 zł
Produkty w promocyjnej cenie będą dostępne w ograniczonej liczbie sztuk.
Klienci odwiedzający nowy iSpot mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie przy zakupie oraz konfiguracji urządzeń Apple, szeroką ofertę urządzeń do testowania, możliwość finansowania ratalnego lub w leasingu, warsztaty i prezentacje produktów oraz obsługę serwisową.
Nowy iSpot Apple Premium Reseller zostanie otwarty w Centrum G City Biała, przy ul. Czesława Miłosza 2, w Białymstoku. Promocja będzie trwała w dniach 14-15 listopada 2025 r. (piątek-sobota), w godz. 9:00-21:00.