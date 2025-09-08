Apple z historycznym rekordem. Chiny aż się zapluły... ze śmiechu

Jutro odbędzie się premiera smartfonów z serii iPhone 17, a już teraz, dzięki TENAA, czyli chińskiej instytucji regulacyjnej, poznaliśmy pojemności akumulatorów w nadchodzących telefonach Apple. Jest rekord – w końcu udało się przebić barierę 5000 mAh.

Co ciekawe, wyciek, przekazany przez leakera ShrimpApplePro, pokazuje wyraźną różnicę między wersjami z szufladką na fizyczną kartę SIM a wariantami wyposażonymi jedynie w eSIM – najpewniej jest to związane z dodatkowym miejscem na moduł SIM wewnątrz urządzenia. Wersje tylko z eSIM mają zauważalnie większe pojemności akumulatorów.

W przypadku podstawowego iPhone’a 17 w bazie danych TENAA zabrakło rozróżnienia między wersją z SIM a eSIM i jest podana tylko jedna pojemność.

iPhone 17: 3692 mAh

iPhone 17 Air: z kartą SIM: 3036 mAh z eSIM: 3149 mAh

iPhone 17 Pro: z kartą SIM: 3988 mAh z eSIM: 4252 mAh

iPhone 17 Pro Max: z kartą SIM: 4823 mAh z eSIM: 5088 mAh



Jak widać, pojemności wciąż są dość skromne, a największą nowością jest przekroczenie progu 5000 mAh przez iPhone 17 Pro Max z eSIM, co oznacza wzrost o 8% względem poprzednika – iPhone’a 16 Pro Max z ogniwem 4685 mAh. Dla użytkowników oznacza to potencjalnie zauważalnie dłuższy czas pracy.