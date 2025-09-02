Realme nie żartuje. Smartfon 10 000 mAh wejdzie do sprzedaży
Realme potwierdziło, że w przyszłym roku wprowadzi na rynek smartfon z akumulatorem o pojemności 10 000 mAh. Wcześniej taki telefon pokazywany był w wersji prototypowej.
Informację o planach wprowadzenia smartfonu z akumulatorem 10 000 mAh ujawnił wiceprezes firmy i szef globalnego marketingu, Xu Chase, w poście na platformie Weibo. Chociaż nie podał szczegółów dotyczących samego urządzenia, wiadomo, że premiera odbędzie się na początku 2026 roku.
Zapowiedź pojawia się po niedawnej prezentacji koncepcyjnego telefonu Realme z ogniwem 15 000 mAh, co miało miejsce podczas corocznego festiwalu fanów w Chinach. Ten prototyp wyposażono w akumulator z technologią 100-procentowej anody krzemowej, osiągający rekordową gęstość energii 1200 Wh/L. Całość zamknięto w obudowie o grubości poniżej 9 mm.
Jeszcze wcześniej, w maju, firma Realme pochwaliła się smartfonem z akumulatorem 10 000 mAh, jednak również był to prototyp. Obydwa urządzenia to demonstracja możliwości technicznych marki, ale wydawało się, że na popisach się skończy, a nie doczekamy się rynkowej premiery takich telefonów. Teraz mamy już większą pewność, że przynajmniej model 10 000 mAh wejdzie do sprzedaży.
Model z akumulatorem 10 000 mAh ma być bardziej dopracowany niż prototyp – jego grubość nie przekroczy 8,5 mm, a waga wyniesie około 210 gramów. Na razie nie jest znana ostateczna nazwa urządzenia.
W międzyczasie Realme przygotowuje się do premiery flagowej serii GT 8, co nastąpi w październiku w Chinach. Firma pracuje też nad linią Neo 8, która ma oferować ekran OLED LTPS o rozdzielczości 1,5K oraz akumulator 8000 mAh. Urządzenie to ma być napędzane przez jeden z nadchodzących układów – Dimensity 9500e lub Snapdragon 8 Gen 5.
Spekuluje się, że smartfon z akumulatorem 10 000 mAh może zadebiutować jako Realme Neo 8 Pro, choć to tylko domysły. Będzie konkurował m.in. z modelem Honor Power 2, wyposażonym w ogniwo 10 000 mAh, ekran o przekątnej 6,79 cala i układ Dimensity 8500.