Nowości Realme: smartfon z baterią 15 000 mAh oraz Chill Fan Phone

Z okazji siódmej rocznicy powstania marka Realme stworzyła smartfon z akumulatorem o pojemności aż 15000 mAh oraz Realme Chill Fan Phone, czyli telefon wyposażony w aktywny, zintegrowany system chłodzenia.

Realme z baterią 15 000 mAh

Koncepcyjna bateria realme o pojemności 15 000 mAh wykorzystuje technologię 100-proc. anody krzemowej, osiągającej rekordową gęstość energii 1200 Wh/L – najwyższą w historii smartfonów. Jak zachwala producent, dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z urządzenia bez ładowania nawet przez pięć dni, nagrywać filmy nieprzerwanie przez 18 godzin, a czas odtwarzania wideo sięga aż 50 godzin.

Podobne pojemności akumulatorów, a nawet większe, powyżej 20 000 mAh, nie są niczym nowym w pancernych smartfonach. Są to jednak urządzenia bardzo grube i ciężkie, a zastosowane akumulatory to standardowe ogniwa litowo-jonowe o niższej gęstości. Realme udało się zmieścić duże, nowoczesne ogniwo w obudowie standardowego telefonu i to jest rzeczywiście duże osiągnięcie.

Realme Chill Fan Phone

Drugą zaprezentowaną innowacją jest Realme Chill Fan Phone – smartfon zintegrowany z miniaturowym wentylatorem oraz technologią chłodzenia termoelektrycznego (TEC), do tej pory niespotykaną w smartfonach.

To urządzenie aktywnie obniża temperaturę rdzenia nawet o 6°C podczas intensywnego grania lub użytkowania, co gwarantuje płynność i wydajność bez spadków mocy – nawet podczas uruchamiania najbardziej wymagających gier mobilnych, takich jak Honkai: Star Rail czy Genshin Impact. Nowy system chłodzenia przypomina działanie klimatyzacji, a jego zastosowanie w telefonie rozwiązuje jeden z kluczowych problemów dzisiejszych graczy i twórców.