Apple iPhone 17. Można już odliczać dni do premiery
Firma Apple ogłosiła datę wydarzenia Apple Event, czyli premiery nowych urządzeń. Będą nimi oczywiście smartfony z serii iPhone 17.
Apple oficjalnie ogłosił datę premiery iPhone’a 17 oraz innych modeli z tej serii. Wielkie wydarzenie odbędzie się 9 września w Steve Jobs Theater w Apple Park w Cupertino w Kalifornii. Początek prezentacji zaplanowano na godzinę 10:00 czasu lokalnego, co oznacza 19:00 w Polsce.
Podczas tej gali Apple zaprezentuje cztery nowe smartfony: iPhone’a 17, iPhone’a 17 Air, iPhone’a 17 Pro oraz iPhone’a 17 Pro Max. Hasło przewodnie wydarzenia to „awe dropping”, co jest trudną do przetłumaczenia grą słów, a właściwie zwrotów (awe-inspiring i jaw-dropping) sprowadzającą się do tego, że wydarzenie będzie „wzbudzające podziw i oszałamiające”.
Największą, gorąco oczekiwaną gwiazdą wieczoru będzie najprawdopodobniej iPhone 17 Air. Ten model zastąpi w linii wariant Plus i ma zachwycić niespotykaną dotąd w smartfonach Apple cienkością – poniżej 6 mm. Taka konstrukcja będzie się wiązać z pewnymi kompromisami, a więc okrojoną sekcją fotograficzną oraz mniejszym akumulatorem. Z przecieków wynika, że iPhone 17 Air wyposażony jest w ekran o przekątnej 6,6 cala, nowy modem Apple C1 i tylko jeden aparat z tyłu.