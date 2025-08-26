Sprzęt

Apple iPhone 17. Można już odliczać dni do premiery

Firma Apple ogłosiła datę wydarzenia Apple Event, czyli premiery nowych urządzeń. Będą nimi oczywiście smartfony z serii iPhone 17.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple iPhone 17. Można już odliczać dni do premiery

Apple oficjalnie ogłosił datę premiery iPhone’a 17 oraz innych modeli z tej serii. Wielkie wydarzenie odbędzie się 9 września w Steve Jobs Theater w Apple Park w Cupertino w Kalifornii. Początek prezentacji zaplanowano na godzinę 10:00 czasu lokalnego, co oznacza 19:00 w Polsce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas tej gali Apple zaprezentuje cztery nowe smartfony: iPhone’a 17, iPhone’a 17 Air, iPhone’a 17 Pro oraz iPhone’a 17 Pro Max. Hasło przewodnie wydarzenia to „awe dropping”, co jest trudną do przetłumaczenia grą słów, a właściwie zwrotów (awe-inspiring  i jaw-dropping) sprowadzającą się do tego, że wydarzenie będzie „wzbudzające podziw i oszałamiające”.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Ultramaryna
-300 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 256GB 6.1" Biały
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 256GB 6.1" Biały
0 zł
3149 zł - najniższa cena
Kup teraz 3149 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Zielony
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Advertisement

Największą, gorąco oczekiwaną gwiazdą wieczoru będzie najprawdopodobniej iPhone 17 Air. Ten model zastąpi w linii wariant Plus i ma zachwycić niespotykaną dotąd w smartfonach Apple cienkością – poniżej 6 mm. Taka konstrukcja będzie się wiązać z pewnymi kompromisami, a więc okrojoną sekcją fotograficzną oraz mniejszym akumulatorem. Z przecieków wynika, że iPhone 17 Air wyposażony jest w ekran o przekątnej 6,6 cala, nowy modem Apple C1 i tylko jeden aparat z tyłu.

Image
telepolis
#Apple Apple Event iPhone 17 iPhone 17 Pro iphone 17 air iPhone 17 Pro Max
Zródła zdjęć: Apple