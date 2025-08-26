Apple iPhone 17. Można już odliczać dni do premiery

Apple oficjalnie ogłosił datę premiery iPhone’a 17 oraz innych modeli z tej serii. Wielkie wydarzenie odbędzie się 9 września w Steve Jobs Theater w Apple Park w Cupertino w Kalifornii. Początek prezentacji zaplanowano na godzinę 10:00 czasu lokalnego, co oznacza 19:00 w Polsce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas tej gali Apple zaprezentuje cztery nowe smartfony: iPhone’a 17, iPhone’a 17 Air, iPhone’a 17 Pro oraz iPhone’a 17 Pro Max. Hasło przewodnie wydarzenia to „awe dropping”, co jest trudną do przetłumaczenia grą słów, a właściwie zwrotów (awe-inspiring i jaw-dropping) sprowadzającą się do tego, że wydarzenie będzie „wzbudzające podziw i oszałamiające”.