6569 zł za iPada Pro z 5G i pamięcią 2 TB - i myk, kilka tysięcy w kieszeni

Kilkuletnim, ale wciąż bardzo wydajnym procesorem kojarzonym bardziej z laptopów i stacji roboczych. Tym samym wciąż mówimy o jednym z najwydajniejszych tabletów na rynku. I tak znajdziemy tu 11-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2388 × 1668 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i pokryciu gamy kolorów P3, który obsługuje Apple Pencil gen. 2, a to dopiero początek.

iPad Pro M1

W środku znajduje się potężny układ Apple M1, który poradzi sobie ze wszystkim, czym w niego wrzucimy. W tym z profesjonalną obróbką zdjęć, grafiki, a nawet montażem filmów, zwłaszcza, że będzie się to odbywało we współpracy z 16 GB RAM. Wbudowana pamięć wynosząca 2 TB również nie będzie tu stanowiła przeszkody.