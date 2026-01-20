6569 zł za iPada Pro z 5G i pamięcią 2 TB - i myk, kilka tysięcy w kieszeni
Warto to podkreślić na starcie: nie mówimy tu o najnowszym iPadzie Pro, a urządzeniu z 2021 roku. Co jednak nie jest wcale aż tak wielkim problemem, ponieważ to model z układem Apple M1.
Kilkuletnim, ale wciąż bardzo wydajnym procesorem kojarzonym bardziej z laptopów i stacji roboczych. Tym samym wciąż mówimy o jednym z najwydajniejszych tabletów na rynku. I tak znajdziemy tu 11-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2388 × 1668 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i pokryciu gamy kolorów P3, który obsługuje Apple Pencil gen. 2, a to dopiero początek.
iPad Pro M1
W środku znajduje się potężny układ Apple M1, który poradzi sobie ze wszystkim, czym w niego wrzucimy. W tym z profesjonalną obróbką zdjęć, grafiki, a nawet montażem filmów, zwłaszcza, że będzie się to odbywało we współpracy z 16 GB RAM. Wbudowana pamięć wynosząca 2 TB również nie będzie tu stanowiła przeszkody.
Znajdziemy tu także łączność 5G, oraz LiDAR, dzięki któremu pomiary pomieszczeń będą wyjątkowo dokładne. Natomiast wbudowana bateria pozwoli na długie godziny pracy. Jest to więc nie tyle tablet multimedialny, co czołg do pracy. A wszystko to za jedyne 6569 zł.