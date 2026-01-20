Sprzęt

6569 zł za iPada Pro z 5G i pamięcią 2 TB - i myk, kilka tysięcy w kieszeni

Warto to podkreślić na starcie: nie mówimy tu o najnowszym iPadzie Pro, a urządzeniu z 2021 roku. Co jednak nie jest wcale aż tak wielkim problemem, ponieważ to model z układem Apple M1.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
6569 zł za iPada Pro z 5G i pamięcią 2 TB - i myk, kilka tysięcy w kieszeni

Kilkuletnim, ale wciąż bardzo wydajnym procesorem kojarzonym bardziej z laptopów i stacji roboczych. Tym samym wciąż mówimy o jednym z najwydajniejszych tabletów na rynku. I tak znajdziemy tu 11-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2388 × 1668 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i pokryciu gamy kolorów P3, który obsługuje Apple Pencil gen. 2, a to dopiero początek.

Dalsza część tekstu pod wideo
iPad Pro M1 Potężniejszy od niejednego laptopa

iPad Pro M1

W środku znajduje się potężny układ Apple M1, który poradzi sobie ze wszystkim, czym w niego wrzucimy. W tym z profesjonalną obróbką zdjęć, grafiki, a nawet montażem filmów, zwłaszcza, że będzie się to odbywało we współpracy z 16 GB RAM. Wbudowana pamięć wynosząca 2 TB również nie będzie tu stanowiła przeszkody.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. 2024 Nanoglass 2 TB 5G Wi-Fi Srebrny
Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. 2024 Nanoglass 2 TB 5G Wi-Fi Srebrny
0 zł
11799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 11799.99 zł
Tablet APPLE iPad Air 11" 7 gen. 2025 256 GB 5G Wi-Fi Niebieski
Tablet APPLE iPad Air 11" 7 gen. 2025 256 GB 5G Wi-Fi Niebieski
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 256 GB 5G Wi-Fi Fioletowy
Tablet APPLE iPad Air 13" 7 gen. 2025 256 GB 5G Wi-Fi Fioletowy
0 zł
5199 zł - najniższa cena
Kup teraz 5199 zł
Advertisement
iPad Pro M1 Potężniejszy od niejednego laptopa

Znajdziemy tu także łączność 5G, oraz LiDAR, dzięki któremu pomiary pomieszczeń będą wyjątkowo dokładne. Natomiast wbudowana bateria pozwoli na długie godziny pracy. Jest to więc nie tyle tablet multimedialny, co czołg do pracy. A wszystko to za jedyne 6569 zł

Image
telepolis
#Apple ipad iPad Pro Tablety iPad Pro M1
Zródła zdjęć: Vladimka production / Shutterstock.com