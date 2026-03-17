Apple kupuje polską spółkę. To dobra wiadomość dla pewnej grupy
Apple kupuje polską spółkę MotionVFX. Przejęcie ma pomóc firmie z Cupertino w przyciągnięciu klientów do pakietu Creator Studio.
Apple kontynuuje swoją taktykę przejmowania mniejszych firm, których produkty i usługi można łatwo dodać do portfolio marki. Tym razem padło na polską spółkę MotionVFX.
Apple kupuje polską firmę
Apple przejmuje polską spółkę MotionVFX, która zajmuje się montażem efektów wizualnych. Startup specjalizował się w tworzeniu narzędzi, które współpracowały z edytorem Apple Final Cut Pro. Chodzi przede wszystkim o wtyczki, szablony oraz narzędzia do efektów wizualnych.
Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że MotionVFX dołącza do zespołu Apple, aby nadal wspierać twórców i montażystów w osiąganiu najlepszej pracy. Od samego początku stawialiśmy na jakość, łatwość obsługi i świetny design. To także wartości, które najbardziej podziwiamy w produktach Apple i cieszymy się, że możemy je wspólnie realizować.
Niestety, nie znamy szczegółów przejęcia. Apple odmówiło komentarza w tej sprawie. Natomiast fuzja ma pomóc firmie z Cupertino w promowaniu nowego pakietu Creator Studio. Nadgryzione jabłko będzie miało w swojej ofercie mnóstwo przydatnych rozwiązań, dzięki czemu twórcy nie będą musieli polegać na rozwiązaniach firm trzecich.