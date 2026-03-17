Sprzęt

Samsung odrobił lekcje. Galaxy Z Fold8 dostanie większą baterię

Składane smartfony Samsunga od lat oferowały taką samą pojemność akumulatora. Nadchodzący model ma przynieść ważną zmianę. W sieci pojawiły się nowe dane techniczne.

Marian Szutiak (msnet)
07:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dwa pojemniejsze ogniwa

Serwis Galaxy Club dotarł do nowej specyfikacji technicznej Samsunga Galaxy Z Fold8. Zgodnie z nią, nadchodzący model otrzyma dwa oddzielne akumulatory o większej pojemności niż dotychczas. Jedna połowa obudowy zmieści ogniwo o pojemności 2485 mAh, druga część otrzyma baterię 2369 mAh. Łączna pojemność fizyczna obu części wynosi 4854 mAh.

Dalsza część tekstu pod wideo

Producenci zazwyczaj zaokrągla ten parametr w materiałach promocyjnych. Prawdopodobnie pojemność typowa podawana przez Samsunga wyniesie w tym przypadku 5000 mAh. Oznacza to wzrost o około 13 procent względem ubiegłorocznego modelu. Poprzednik zasilany był dwuczęściowym akumulatorem o pojemności 4400 mAh.

Advertisement

Koniec kilkuletniej stagnacji

Samsung stosował akumulatory 4400 mAh nieprzerwanie od premiery modelu Galaxy Z Fold3. Starszy wariant, Galaxy Z Fold2, miał ogniwo 4500 mAh. Klienci czekali na powiększenie tego elementu od dawna. Krótki czas pracy na jednym ładowaniu był jedną z poważniejszych wad poprzednich generacji.

Wczesne raporty sugerują dodatkowo lżejszą konstrukcję całego telefonu. Z dostępnych przecieków nie wynika jednak, czy firma zaoferuje szybsze ładowanie. Jednak już zmiana samej pojemności to duży krok naprzód.

Walka o rynek składaków

Konkurencja w segmencie urządzeń składanych stale rośnie. Pierwszy składany iPhone Apple'a ma otrzymać baterię o pojemności 5500 mAh. Będzie to duże wyzwanie dla koreańskiego producenta. Nie można też zapomnieć o składakach marki Honor, które w smukłej obudowie mieszczą akumulator o pojemności o pojemności nawet 6660 mAh (najnowszy Magic V6). Walka o czas pracy urządzenia stanie się w tym roku bardzo widoczna.

Samsung planuje równoległą premierę drugiego wariantu o nazwie Wide Fold. Ma on zaoferować akumulator o typowej pojemności 4800 mAh. Podstawowy Galaxy Z Fold8 dostanie zatem większy akumulator od wersji specjalnej.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Image
telepolis
samsung składany smartfon samsunga nowy smartfon samsung Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung Galaxy Z Fold8 specyfikacja
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Galaxy Club, Digital Chat Station / Weibo, Android Headlines, Android Authority