Dla wielu Polaków 1 kwietnia stanie się ważną datą. Chodzi o KSeF

Cały ten KSeF - druga tura wdrożenia do 1 kwietnia

Od 1 lutego w Polsce zaczął obowiązywać Krajowy System e-Faktur (KSeF). System ten służy do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur i jak każdy nowy system wywołuje sporo emocji i pytań. Ma on objąć wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury w Polsce, a jego wdrożenie podzielono na etapy.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania KSeF, już 1 kwietnia stanie się on obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, z wyjątkiem tych tzw. wykluczonych cyfrowo. Ale walka o przesunięcie wdrożenia trwa. Do Sejmu wpłynął nowy projekt zmian, który zakłada przesunięcie dla tych najmniejszych firm, nawet o dwa lata.

Rada Przedsiębiorców walczy o najmniejsze firmy

Autorzy projektu chcą głównie jednego - więcej czasu na przygotowania do KSeF dla najmniejszych firm.

Mikroprzedsiębiorcy powinni otrzymać dodatkowy czas na dostosowanie swoich systemów księgowych i procesów fakturowania do nowych wymogów. tłumaczą autorzy projektu.

Ich zdaniem KSeF może stać się motywacją do zamknięcia wielu firm. Argumentami, jakimi się posługują, są liczne niedociągnięcia w systemie, a także niedostępności platformy. Zdaniem autorów projektu, dwa lata byłyby wystarczające, aby ulepszyć system, a przedsiębiorcom dać czas, na przygotowania.

Projekt wpłynął do Sejmu, 13 marca, zatem teoretycznie jest czas, aby zdecydować o ewentualnej zmianie terminu.

W czym nam pomaga KSeF?