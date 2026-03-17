Tech

Dla wielu Polaków 1 kwietnia stanie się ważną datą. Chodzi o KSeF

Już za dwa tygodnie kolejna część przedsiębiorców powinna dołączyć do KSeF. Mowa tu głównie o mniejszych firmach. Z nowym projektem odraczającym KSeF wystąpiła jednak Rada Przedsiębiorców. Czy są jakiekolwiek szanse na przesunięcie terminu?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:34

Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Cały ten KSeF - druga tura wdrożenia do 1 kwietnia

Od 1 lutego w Polsce zaczął obowiązywać Krajowy System e-Faktur (KSeF). System ten służy do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur i jak każdy nowy system wywołuje sporo emocji i pytań. Ma on objąć wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury w Polsce, a jego wdrożenie podzielono na etapy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zgodnie z harmonogramem wdrażania KSeF, już 1 kwietnia stanie się on obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, z wyjątkiem tych tzw. wykluczonych cyfrowo. Ale walka o przesunięcie wdrożenia trwa. Do Sejmu wpłynął nowy projekt zmian, który zakłada przesunięcie dla tych najmniejszych firm, nawet o dwa lata

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Czarny
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
-300 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 256GB 6.1" Biały
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 256GB 6.1" Biały
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Rada Przedsiębiorców walczy o najmniejsze firmy

Autorzy projektu chcą głównie jednego - więcej czasu na przygotowania do KSeF dla najmniejszych firm. 

Mikroprzedsiębiorcy powinni otrzymać dodatkowy czas na dostosowanie swoich systemów księgowych i procesów fakturowania do nowych wymogów.

tłumaczą autorzy projektu.

Ich zdaniem KSeF może stać się motywacją do zamknięcia wielu firm. Argumentami, jakimi się posługują, są liczne niedociągnięcia w systemie, a także niedostępności platformy. Zdaniem autorów projektu, dwa lata byłyby wystarczające, aby ulepszyć system, a przedsiębiorcom dać czas, na przygotowania. 

Projekt wpłynął do Sejmu, 13 marca, zatem teoretycznie jest czas, aby zdecydować o ewentualnej zmianie terminu. 

W czym nam pomaga KSeF?

Celem wprowadzenia KSeF jest cyfryzacja fakturowania oraz księgowania faktur. E-faktura to nic innego, jak plik posiadający unikalny numer. Zostanie ona zarchiwizowana w systemie i tam znajdzie ją odbiorca. Nie trzeba już wysyłać dokumentu mailem czy go drukować (od tego są wyjątki). Politycy i urzędnicy zgodnie przekonują, że z punktu widzenia przedsiębiorcy oznacza to głównie korzyści.

Kamera TP-LINK Tapo
Image
telepolis
KSeF Krajowy System e-Faktur (KSeF) KSeF od kiedy KSeF kto musi używać kalendarz KSeF aplikacja KSeF
Źródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock
Źródła tekstu: pit.pl