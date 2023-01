Płyty główne dla Intel Raptor Lake mają spory problem

Jesteś posiadaczem zestawu komputerowego z procesorem Intel Raptor Lake-S oraz nową płytą główną? Masz problemy z internetem? Znamy powód.

Intel to prawdziwy technologiczny gigant, który oferuje nie tylko procesory komputerowe. W ofercie amerykanów można znaleźć wiele innych produktów. Jednym z nich są kontrolery sieciowe. A tak się składa, że wraz z płytami głównymi dla rodziny Intel Raptor Lake-S zadebiutował na rynku nowy układ.

Kontroler Intel i226-V losowo zrywa połączenie z internetem

Intel i226-V to 2,5-gigabitowy kontroler sieciowy, który zastąpił Intel i225-V z 2019 roku. Drugi z wymienionych miał sporo problemów na premierę. Było tak źle, że w końcu dostaliśmy jego poprawioną wersję (V2). Niestety wygląda na to, że Niebiescy nie uczą się na błędach bo sytuacja znowu się powtarza.

Na Reddicie, ale również forach ze wsparciem Intela, ASUS-a czy Microsoftu pojawiło się sporo bliźniaczo podobnych zgłoszeń. Sytuację potwierdza również zagraniczna redakcja TechpowerUP. O co chodzi? Intel i226-V potrafi w losowych momentach tracić połączenie z internetem.

Trwa to zaledwie kilka sekund, a więc w przypadku surfowania po sieci, oglądania materiałów wideo czy wysłania wideo może być całkowicie niezauważone. Gorzej sprawa ma się w przypadku gier online, pobierania dużych plików czy służbowych (lub szkolnych) wideokonferencji.

Jak sprawdzić czy ten problem Was dotyczy? Oprócz zerknięcia na specyfikację posiadanej płyty głównej (platformy z chipsetem Intel Z790 lub B760) można zawsze zajrzeć do systemowego dziennika zdarzeń. Tam wchodzimy do "Windows Logs", "System" i szukamy błędów "e2fnexpress", "Event 27" lub "Event 32".

Jak rozwiązać problem? Wygląda na to, że się nie da. Ani aktualizacje sterowników, ani BIOS-u nie pomagają. Również ręczne wymuszenie trybu pracy z 2.5 GbE na 1 GbE, co pomagało w przypadku starszego kontrolera.

Posiadacze droższych płyt głównych mogą po prostu przełączyć się na drugi kontroler. Większość platform oferuje prócz Intela również rozwiązania od Marvella czy Realteka. W grę wchodzi też łączność WiFi. Posiadacze tańszych płyt głównych mogą zaś kupić tani kontroler wpinany w złącze PCI Express.

Źródło zdjęć: Shutterstock, TechpowerUp

Źródło tekstu: Reddit, TechpowerUP, oprac. własne