To koniec z podkręcaniem tanich procesorów Intel Core

Chciałeś kupić tani procesor i płytę główną, a następnie zwiększyć w domu taktowania by uzyskać wyższy model o lepszej specyfikacji? Niestety, to już niemożliwe.

Na sklepowych półkach znajdziemy całe zatrzęsienie procesorów Intela. Oprócz oczywiście różnych generacji w ostatnich latach mamy do czynienia z czterema głównymi seriami - Core i3, Core i5, Core i7 oraz Core i9, ale również modelami "K", "KF" oraz tymi pozbawionymi dodatkowej litery w nazwie.

Intel Raptor Lake-S nie pozwala już na zmianę BCLK

Przykładowo Intel Core i9-13900K to flagowy procesor z odblokowanym mnożnikiem; Intel Core i9-13900KF to wersja z odblokowanym mnożnikiem, ale wyłączonym na stałe układem graficznym, a Intel Core i9-13900 to najtańszy wariant z najniższymi taktowaniami, włączonym iGPU, ale bez możliwości podkręcania.

Jednak w zeszłym roku okazało się, że nawet tanie procesory również da się podkręcać. Jest to jednak nieco trudniejsze i bardziej w starym stylu - o ile mnożnik pozostaje zablokowany, tak bez problemu można manipulować BCLK. Jak? Wszystko przez Intela, który omyłkowo opublikował typowo produkcyjny mikrokod.

Oczywiście nikt nie będzie kupował flagowej płyty głównej Z690 do taniego CPU. Dlatego partnerzy Intela dość szybko wydali przystępniejsze cenowo modele jak MSI B660M Mortar MAX czy ASUS ROG Strix B660-G Gaming i ROG Strix B660-F Gaming. Każdy był zadowolony, zwłaszcza entuzjaści z nieco cieńszymi portfelem.

Niestety, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Podkręcanie tanich CPU nie jest już możliwe w przypadku najnowszej rodziny Intel Raptor Lake-S. Proceder ukrócił Intel, któremu z oczywistych względów nie było na rękę, że konsumenci kupują tańsze procesory i w domowym zaciszu robią z nich droższe modele.

Co się zmieniło? Niebiescy nie powtórzyli wcześniejszego błędu, a my nie doczekaliśmy się mikrokodu umożliwiającego zmianę BCLK. Nawet jeśli macie jedną ze wspomnianych wcześniej płyt głównych to montując w PC zablokowany procesor Intel Core 13. generacji opcja "Non K OC" będzie niedostępna.

Wielka szkoda, bo i tak nie korzystali z tego wszyscy konsumenci, a mała grupa entuzjastów PC. Teoretycznie zostaje AMD, które pozwala na podkręcanie wszystkich swoich procesorów. Ale ich najnowsza seria AMD Ryzen 7000 jest nieopłacalna, a skok wydajności okazał się niewielki. Tym samym nie ma na nią chętnych.

