NVIDIA planuje skończyć z tanimi układami graficznymi GeForce MX

Jeśli byłeś fanem tanich układów graficznych od NVIDII to nie mamy dobrych wieści. Amerykanie planują podobno uśmiercić mobilną serię GeForce MX.

W sklepach dostępne jest całe zatrzęsienie laptopów. Część z nich to notebooki do przeglądania internetu, inne to gamingowe maszyny, a jeszcze inne to prawdziwe stacje robocze mogące zastępować komputery stacjonarne. Każde stworzone z myślą o odmiennych zadaniach i cechujące się różną specyfikacją.

Z układów GeForce MX chętnie korzystały laptopy od Xiaomi

W przypadku smukłych i małych laptopów kluczowy jest zawsze niski pobór mocy, tak aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Tutaj idealnie sprawdzały się układy graficzne NVIDIA GeForce MX, które wspierały procesory AMD i Intela w zadaniach jak np. odtwarzanie materiałów wideo 4K.

Chińska redakcja ITHome twierdzi jednak, że Zieloni chcą uśmiercić tę grupę mobilnych kart graficznych. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze iGPU w procesorach AMD Ryzen i Intel Core stały się w ostatnich latach znacznie wydajniejsze i obsługują najnowsze kodeki. Udowadniają to UMPC jak Valve Steam Deck korzystające z APU od Czerwonych. A zaraz ma debiutować przecież mobilna rodzina AMD Ryzen 7000.

Po drugie NVIDIA szykuje się do premiery układu NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop, którego pobór mocy w odpowiednich konfiguracjach będzie sięgał zaledwie 35 W. Tym samym seria GeForce MX traci po prostu rację bytu ze względu na niską wydajność i wcale nie dużo lepszą energooszczędność.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: ITHome, VideoCardz, oprac. własne