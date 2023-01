Znamy wydajność pierwszego laptopa z układem GeForce RTX 4090

Nosisz się z zamiarem kupna nowego laptopa? Czekasz na modele wyposażone w najnowsze procesory i karty graficzne? Znamy już wydajność jednego z nich!

Na początku stycznia w amerykańskim Las Vegas odbywały się największe na świecie targi elektroniki użytkowej. Podczas CES 2023 tradycyjnie nie zabrakło już nowości ze świata PC. Firmy takie jak AMD, Intel i NVIDIA pokazały swoje nowe układy dla laptopów oraz komputerów stacjonarnych.

Technologia NVIDIA DLSS 3 przynosi spory skok FPS w grach

Wiele osób wstrzymuje się z zakupem czekając na mobilne maszyny napędzane przez procesory Intel Core 13. generacji lub AMD Ryzen 7000, ale również karty NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop lub AMD Radeon RX 7000M. A tak się składa, że jedna z nich łącząca układy od Niebieskich i Zielonych została przetestowana.

Kanał Jarrod's Tech miał okazje pobawić się przedpremierowo próbką laptopa Razer Blade 16 (2023). Oczywiście cały czas patrzono mu na ręce i nie ma tutaj mowy o pełnoprawnym teście. Mimo wszystko udało się sprawdzić i porównać wydajność w grach oraz programach służących do renderingu 3D i obróbki wideo.

Na ringu stanął Razer Blade 16 (2023) wyposażony w procesor Intel Core i9-13950HX (24R/32W) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop wraz z Razer Blade 17 z procesorem Intel Core i7-12800H (14R/20W) oraz układem NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop. Obie kombinacje z TGP 160 - 175 W. Warto też pamiętać o różnicach w pamięciach RAM - DDR5 5600 MHz vs DDR4 4800 MHz.

Porównanie architektury Ada Lovelace i Ampere w grach trudno zaliczyć do przydatnych. Jarred's Tech nie mógł lub nie chciał podać suchych liczb. Zamiast tego widzimy porównanie DLSS 3 vs DLSS 2. Jak łatwo się domyślić nowsza technologia jest lepsza (nawet o 263,1%), ale nic to nie mówi o wydajności samego GPU.

Ciekawiej wygląda to w programach jak Blender (3.4.0) czy DaVinci Resolve Studio (18.1.2). Tutaj GeForce RTX 4090 Laptop oferuje od 72,4% do 135,8% oraz od 125,9% do 126,7% wyższą wydajność niż starszy GeForce RTX 3080 Ti. To powinno ucieszyć zwłaszcza osoby wykorzystujące laptopy do pracy.

Pierwsze laptopy z nowymi układami od Intela, AMD i NVIDII powinny trafić na sklepowe półki już w lutym. To wtedy też pojawią się obszerniejsze, bardziej rzeczowe testy. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Zobacz: Na rynek trafia kolejna karta graficzna Intela z 16 GB pamięci VRAM

Zobacz: Powraca problem topiących się wtyczek 12VHPWR? Nie do końca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jarrod's Tech

Źródło tekstu: oprac. własne