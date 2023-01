Powraca problem topiących się wtyczek 12VHPWR? Nie do końca

W sieci pojawiło się kolejne doniesienie o stopionej wtyczce 12VHPWR. Tym razem mowa o adapterze firmy CableMod, który miał być lepszy niż rozwiązania NVIDII.

Karty graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 4000 wprowadziły pod domowe strzechy nowy typ złącza zasilającego. Nowy standard - nazywający się oficjalnie 12VHPWR - pozwala na przesłanie do 600 W, gdzie każdy z pinów to natężenie do 9,5 A przy niskim oporze na poziomie maksymalnie 6 mΩ.

Burza w szklance wody. To kolejny raz winna użytkownika

Dość szybko w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia, że nowe wtyczki potrafią się topić. Dokładne analizy NVIDII i dziennikarzy wykazały jednak, że winowajcą są użytkownicy, którzy nie dociskają przewodu. Co więcej problem dotknął zaledwie 0,4% sprzedanych kart, czyli mniej niż 50 osób na całym świecie.

Po poznaniu źródła problemu i wydaniu oświadczenia, a więc uświadomieniu użytkowników by zwracali uwagę na przewód podczas montowania karty graficznej, doniesienia o stopionych złączach/wtyczkach zasadniczo zniknęły z internetu. Aż do wczoraj, bowiem na Reddicie pojawił się kolejny tego typu wpis.

Użytkownik "Humble-Brilliant-654" pożalił się publicznie, że jego adapter od firmy CableMod uległ stopieniu. Pracował on z kartą graficzną GeForce RTX 4090 od GIGABYTE, której na szczęście nic się nie stało.

Przedstawiciel CableMod od razu publicznie zabrał głos. Firma przeprosiła z całego serca za zaistniałą sytuację, poprosiła o kontakt z działem wsparcia i obiecała szybką pomoc. Co więcej podkreślono, że jeśli karta zostałaby uszkodzona to zostanie wymieniona nieodpłatnie na nową.

Warto jednak zauważyć, że chociaż internauta twierdzi, iż adapter był zamontowany poprawnie to przeczą temu opublikowane przez niego zdjęcia. Widać na nich wyraźnie ślady potwierdzające iż wtyczka nie była wsunięta do samego końca. Wygląda więc na to, że kolejny raz mowa o awarii z winy użytkownika.

