NVIDIA potwierdza. Problem stopionych kabli to nisza

Chciałeś kupić GeForce RTX 4090 lub RTX 4080 ale bałeś się afery z 12VHPWR? Wygląda na to, że jeśli masz trochę oleju w głowie to problem nie istnieje!

Gorącym ostatnio - dosłownie i w przenośni - tematem wśród entuzjastów komputerowych jest NVIDIA. Zieloni mają problem, z którego śmieje się nawet AMD. O co chodzi? O nowe złącze zasilające w kartach z rodziny GeForce RTX 4000. W sieci pojawiły się informacje, że przewód z wtyczką 12VHPWR potrafi ulec stopieniu.

Stopione gniazdo? To problem zaledwie 0,04% użytkowników

NVIDIA badała sprawę, ale do tej pory milczała. Wypowiadali się tylko niezależni eksperci jak Johnyguru (obecnie pracujący przy zasilaczach dla Corsaira) czy Gamers Nexus na podstawie swoich niezależnych testów twierdzili, że problemem są użytkownicy. Konsumenci po prostu nie dociskają do końca przewodu.

NVIDIA wreszcie zabrała głos w sprawie i opublikowała wyniki swoich badań oraz analizy przesłanych kart graficznych, przewodów i adapterów. Faktycznie problemem jak zwykle okazuje się użytkownik końcowy. We wszystkich przypadkach wtyczka 12VHPWR nigdy nie była poprawie, do końca zamontowana.

Warto też podkreślić, że problem z nadtopionymi przewodami miało... zaledwie 50 osób na całym świecie! I to na 125 000 sztuk sprzedanych do tej pory kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090. Tym samym to 0,04% wszystkich użytkowników. A więc nawet mniej niż wcześniejsze szacunki mówiące o 0,05-0,1%.

Amerykanie zalecają, by podłączyć przewód zasilający przed zamontowaniem karty graficznej w płycie głównej. To zapewnia najlepszy dostęp i widok na złącze, a tym samym minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii.

NVIDIA rozmawia z PCI-SIG, organizacją odpowiedzialną za złącza i wtyczki 12VHPWR (do której należy wiele firm, w tym Intel i AMD), szukając sposobu na poprawienie projektu. A to można dokonać na kilka sposobów.

Zarówno Zieloni, jak ich partnerzy dołożą wszelkich starań by pomóc wszystkim osobom dotkniętym tym problemem. Niezależnie od użytej karty graficznej i/lub adaptera konsument może liczyć na przyśpieszony proces RMA (wymiana lub naprawa karty albo zwrot środków).

Zobacz: AMD naśmiewa się z NVIDII. Powodem jest 12VHPWR

Zobacz: Chiny znów zaskakują. Zachód może się zacząć niepokoić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gamers Nexus, NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne