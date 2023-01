Chińczycy szykują najwydajniejszą kartę graficzną na rynku

Nie jest tajemnicą, że dobrze podkręcony procesor czy karta graficzna potrafi zaoferować sporo dodatkowej wydajności. A tak się składa, że firma Colorful szykuje GeForce RTX 4090 w wersji z taktowaniem ponad 3000 MHz i pamięciami 23 Gbps.

NVIDIA dominuje na rynku kart graficznych. Nie dość, że rozwiązania od Zielonych wybiera aż 75,8% graczy to aktualnie najwydajniejszym konsumenckim układem jest GeForce RTX 4090. AMD ledwo było w stanie odpowiedzieć swoim flagowcem - Radeon RX 7900 XTX - na model niżej, czyli GeForce RTX 4080.

KUDAN zaoferuje lepszą specyfikacje i wbudowany ekran

Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. Wygląda na to, że za moment do sprzedaży trafi prawdziwy graficzny potwór. Będzie to autorska karta graficzna chińskiej firmy Colorful, która będzie mogła pochwalić się hybrydowym układem chłodzenia oraz fabrycznym OC na rdzeniu do ponad 3 GHz.

Pewne ptaszki ćwierkają, że nadciąga Colorful iGame GeForce RTX 4090 KUDAN. Ma być to potężna karta graficzna, która będzie najszybszym autorskim modelem GeForce RTX 4090 na rynku. Wszystko za sprawą fabrycznego przetaktowania rdzenia do 3088 MHz, a więc o 448 MHz więcej niż dotychczasowy lider.

Co więcej Chińczycy chcą podobno użyć wydajniejszych kości pamięci. Nadal dostaniemy 24 GB VRAM typu GDDR6X, ale zamiast 21 Gbps będzie to rozwiązanie 23 Gbps. To zdecydowanie zwiększy przepustowość.

To jednak nie koniec szaleństwa. Opisywany GeForce prócz tradycyjnego, dużego układu chłodzenia z trzema wentylatorami 90 mm zaoferuje również chłodzenie cieczą z radiatorem 240-milimetrowym w zestawie. Całość ma zapewniać niskie temperatury rdzenia, pamięci oraz sekcji zasilania.

Wisienką na torcie będzie wbudowany, odchylany ekran. Deklarowany pobór mocy pozostaje tajemnicą. Należy jednak zakładać, że będziemy mieli tutaj do czynienia z dwiema wtyczkami typu 12VHPWR.

Na razie nie wiadomo kiedy Colorful iGame GeForce RTX 4090 KUDAN trafi do sklepów. Jedno jest pewne - cena będzie astronomiczna, a w sprzedaży pojawi się ograniczona liczba sztuk.

Źródło zdjęć: Colorful, wxnod@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne