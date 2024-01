Intel szykuje nowy, potężny procesor. Pojawiło się zdjęcie

Plotki na temat procesora Intel Core i9-14900KS krążą od wielu miesięcy. Tym razem pojawiło się zdjęcie układu, co sugeruje, że wkrótce może oficjalnie zadebiutować.

Intel ma w zwyczaju po jakimś czasie poszerzać swoje portfolio procesorów o układ z serii KS. Jest to usprawniona wersja najmocniejszego modelu Core i9 z podwyższonym taktowaniem. Od dawna krążą plotki o układzie Core i9-14900KS i wydaje się, że jego premiera jest coraz bliżej.

Intel Core i9-14900KS

Na Twitterze pojawiło się zdjęcie procesora Intel Core i9-14900KS. Na ten moment trudno ocenić jego prawdziwość. Fotografia pochodzi z chińskiego chatu QQ, więc nie wydaje się to szczególnie wiarygodne źródło. Jeśli rzeczywiście jest to ten układ, to w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi.

I don't know if it's fake or not and I don't know if it will be launch.



Source:QQ pic.twitter.com/jB4ecZ6ZcZ — HXL (@9550pro) January 2, 2024

Jeśli chodzi o specyfikację, to Intel Core i9-14900KS ma mieć o 200 MHz wyższe taktowanie od modelu Core i9-14900K. Oznaczałoby to fabryczny zegar na poziomie 6,2 GHz w trybie Boost. Jednocześnie TDP procesora może wzrosnąć ze 125 do 150 W. Premiery powinniśmy spodziewać się w okolicach marca lub kwietnia.

