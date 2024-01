Gracze wolą Steam Decka niż karty graficzne AMD RDNA

Steam opublikował statystyki za grudzień 2023 roku. Dowiedzieliśmy się, z jakich sprzętów gracze korzystają najczęściej. Szczególnie ciekawie robi się w kategorii kart graficznych.

Steam co miesiąc publikuje dane na temat sprzętów graczy. Zbiera jest za pomocą swojego launchera, o ile sami użytkownicy się na to zgodzą. Ciekawe wnioski można wyciągnąć po przeanalizowaniu wykorzystywanych modeli kart graficznych.

Średnia półka cały czas rządzi

Nic nie zmieniło się pod kątem najpopularniejszych kart graficznych wśród graczy. Cały czas króluje średnio-niska półka cenowa i wydajnościowa. Największym powodzeniem cieszą się modele RTX 3060, GTX 1650, GTX 1060, RTX 2060, RTX 3060 Ti oraz RTX 3060 Laptop.

Jak widać, na liście 6 najpopularniejszych modeli nie ma ani jednej karty z serii RTX 40. Pierwsza znajduje się dopiero na 13. miejscu i jest to model RTX 4060 Laptop. Jeśli chodzi o modele desktopowe, to na 16. lokacie znajduje się RTX 4070. To pokazuje, że seria Lovelace nie zachwyciła graczy i większość z nich nie czuła potrzeby wymiany GPU.

AMD hen daleko

Wielkich powodów do optymizmu nie ma też AMD. Najpopularniejszą grafiką ze stajni Czerwonych jest "AMD Radeon Graphics", czyli po prostu układ zintegrowany, który z wynikiem 2,09 proc. znajduje się na 12. pozycji. Dopiero na 29. miejscu znajdziemy wiekowy już model Radeon RX 580.

A co z modelami z serii RX 7000? Trzeba nieźle się przekopać, aby znaleźć któryś z nich. Dopiero na 65. miejscu z wynikiem 0,32 proc. znajduje się Radeon RX 7900 XTX. Popularniejsze od niego są między innymi GT 1030 czy GTX 960. Co ciekawe, więcej osób korzysta aktualnie ze Steam Decka, który pod nazwą "AMD Custom GPU 0405" kryje się na 33. miejscu (0,78 proc.).

Zobacz: Nowy GeForce RTX 30 pojawił się w sklepach. Ma być tani

Zobacz: NVIDIA zaoferuje rekordowo szybkie pamięci VRAM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Steam