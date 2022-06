Możesz kupić procesor Intel Core i9-13900K, ale lepiej tego nie rób

Procesor Intel Core i9-13900K z serii Raptor Lake trafił już do sprzedaży. Można go kupić na jednym z chińskich serwisów aukcyjnych.

Intel Core i9-13900K powinien być flagową jednostką 13. generacji układów Intela, znanych pod nazwą Raptor Lake (no może poza modelem KS, o ile taki powstanie). Nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje, ale ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Pomimo tego układ można już kupić.

Intel Core i9-13900K trafił do sprzedaży

Procesor Intel Core i9-13900K został sfotografowany i trafił na chiński serwis aukcyjny. To prawdopodobnie wczesna jednostka inżynieryjna, która nie będzie sprawować się tak dobrze, jak produkt finalny. Może to być widoczne między innymi po niższym taktowaniu. W zestawie z procesorem sprzedawana jest płyta główna Asus ROG Z690 Apex. Aktualna cena za układ to równowartość zaledwie 426 dolarów, czyli mniej więcej 1900 zł.

Jeśli plotki się potwierdzą, to model Intel Core i9-13900K wyposażony będzie w 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove oraz 16 słabszych, ale energooszczędnych jednostek Gracemont. To oznaczałoby obsługę 32 wątków (2 × 8 + 16). Oprócz tego układ ma mieć 68 MB pamięci cache oraz taktowanie nawet do 5,8 GHz w Boost.

