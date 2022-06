Intel Core i9-13900 zauważony. Znamy specyfikację procesora

Zrzut ekranu z programu CPU-Z ujawnia procesor Intel Core i9-13900, dzięki czemu poznaliśmy jego prawdopodobną specyfikację.

Użytkownik Twittera o pseudonimie @wxnod opublikował zdjęcie, na którym widać okno programu CPU-Z. W nim widzimy procesor z rodziny Raptor Lake, zapewne model Intel Core i9-13900. W ten sposób poznaliśmy jego prawdopodobną specyfikację.

Specyfikacja procesora Intel Core i9-13900

Ze zrzutu ekran wynika, że — zgodnie z wcześniejszymi plotkami — procesor Intel Core i9-13900 będzie miał konfigurację 8+16. Oznacza to obecność 8 mocnych rdzeni Raptor Cove oraz 16 słabszych rdzeni Gracemont. To oznaczałoby obsługę w sumie 32 wątków (2 × 8 + 16). Procesor wspiera też wszystkie najważniejsze instrukcje, poza AVX-512, które Intel usunął ze swoich procesorów konsumenckich.

Poza tym CPU-Z zdradza obecność w sumie 68 MB pamięci podręcznej. To zdecydowanie więcej w porównaniu z 12. generacją układów. Przypadają na to 32 MB pamięci L2 oraz 36 MB pamięci L3. Według plotek ma to być określane jako Game Cache i ma być odpowiedzią Intela na AMD V-Cache, które znacząco poprawiło wydajność w grach.

Z CPU-Z dowiadujemy się też, że Intel Core i9-13900 ma taktowanie na poziomie 3,8-4,0 GHz. To jednak próbka inżynieryjna. Docelowo zegary procesora mają być wyższe i w Boost powinny dobijać do 5,0 Ghz. TDP procesora to 65 W.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech