Procesory Intel Alder Lake-S jeszcze w tym roku i tylko 6 miesięcy po Rocket Lake-S?

To będzie nietypowy rok dla Intela. Prawdopodobnie już w marcu zadebiutuje 11. generacja procesorów Intel Core, znana pod nazwą Rocket Lake-S. Pomimo litografii 14 nm będzie to całkowicie nowa architektura (po raz pierwszy od lat), która - według samego Intela - przyniesie około 19-procentowy wzrost wydajności IPC. Jednak prawdziwa rewolucja nastąpi kilka miesięcy później, gdy na sklepowych półkach pojawi się 12. generacja procesorów, czyli Alder Lake-S. Właśnie wyciekła prawdopodobna data ich premiery.

Intel Alder Lake-S - kiedy premiera procesorów 12. generacji?

Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to od premiery jednej generacji procesorów do drugiej minie zaledwie 6 miesięcy. Oznaczałoby to, że układy z serii Alder Lake-S trafią do sprzedaży we wrześniu tego roku. Jeśli będą taką rewolucją, jak są zapowiadane, to kupno jakiegokolwiek procesora z serii Rocket Lake-S nie ma kompletnie żadnego sensu. Wystarczy poczekać 6 miesięcy, aby - przynajmniej na papierze - mieć dużo wydajniejszy CPU w swoim komputerze.

Procesory Intel Alder Lake-S będą pierwszymi deskotpowymi układami Intela, które będą produkowane w litografii 10 nm SuperFin. Wykorzystają nową podstawkę LGA1700 oraz chipsety z serii 600. Nowa platforma ma obsługiwać nie tylko pamięci DDR5, ale także złącze PCI-Express 5.0. Oprócz tego procesory będą budowane z wykorzystaniem Intel Hybrid Technology, co oznacza wykorzystanie jednocześnie bardzo wydajnych i energooszczędnych rdzeni, coś na wzór big.LITTLE w układach ARM.

