PC Master Race poszło o krok za daleko? Asus zamontował 3,5" ekran w... chłodzeniu CPU

Czy PC Master Race właśnie nie poszło o co najmniej jeden krok za daleko? Asus własnie zaprezentował chłodzenie wodne do procesorów, które wyposażone jest w 3,5-calowy ekran. Poznajcie Asus ROG Ryujin II.

Asus ROG Ryujin II to nowe chłodzenie wodne typu All-in-One w ofercie tajwańskiego producenta. Jest to bezpośredni następca modelu Asus ROG Ryujin, który również był wyposażony w niewielki ekran OLED. Jednak tym razem producent posunął się nieco dalej i 1,77-calowy wyświetlacz został zastąpiony panelem o przekątnej aż 3,5 cala. Jeszcze kilka lat temu taką przekątną miały niektóre smartfony.

Na ekranie można wyświetlać między innymi parametry komputera (np. temperaturę procesora) lub wybraną przez nas grafikę. Niestety, na razie nie wiemy wiele więcej na temat AiO, poza tym, co możemy wywnioskować z samego zdjęcia. To jasno sugeruje, że jest to zestaw typu 240, czyli wyposażony w dwa wentylatory o średnicy 120 mm każdy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy też założyć, że chłodzenie będzie kompatybilne ze wszystkimi najważniejszymi podstawkami zarówno Intela, jak i AMD.

Cena Asus ROG Ryujin II 240 nie jest jeszcze znana. Po sieci krążą jedynie reklamy chłodzenia, z których dowiadujemy się, że AiO wkrótce zadebiutuje. Kiedy dokładnie? Tego też nie wiemy, ale z pewnością jest to model dla najwierniejszych wyznawców PC Master Race.

Źródło tekstu: PCGamer