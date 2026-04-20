Huawei Watch FIT 5 oficjalnie – jasny ekran AMOLED, tytan i do 10 dni pracy

Huawei oficjalnie zaprezentowało serię Watch FIT 5, składającą się z dwóch modeli – podstawowego oraz bardzkiej zaawansowanego Huawei Watch FIT 5 Pro.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
20:43
0
Seria zegarków Watch FIT to jedna z najpopularniejszych linii smartwatchy chińskiego producenta – urządzenia mieszczą się w rozsądnych pułapach cenowych, oferując za to bardzo dobry zestaw funkcji. Dziś zadebiutowała owa generacja, Huawei Watch FIT 5.

Tytanowe wykończenie i jasne ekrany

Mocnym punktem obu zegarków są ekrany AMOLED o rozdzielczości 480 × 408 pikseli. W modelu Watch FIT 5 Pro zamontowano większy wyświetlacz 1,92 cala z technologią LTPO, który potrafi rozjaśnić się do 3000 nitów, co jest rzadkością w tej klasie urządzeń. Koperta modelu Pro mierzy 44,5 x 40,8 x 9,5 mm i waży zaledwie 30,4 grama. Dodatkowym wyróżnikiem jest szkło szafirowe 2.5D oraz rama wykonana z tytanu połączona z aluminiową obudową, co daje wrażenie wyższej klasy wykonania. Watch FIT 5 Pro zapewnia też pełną obsługę swobodnego nurkowania do głębokości 40 metrów zgodnie ze standardem EN13319.

Standardowy Watch FIT 5 waży 27 gramów i ma nieco mniejszy wyświetlacz 1,82 cala z jasnością do 2500 nitów. Obudowa wykonana jest w całości z aluminium, a zegarek dostępny będzie w pięciu kolorach: fioletowym, zielonym, białym, czarnym oraz srebrnym. W porównaniu do Pro brakuje mu czujnika EKG i czujnika głębokości, jednak pozostałe sensory – w tym optyczny pomiar tętna, barometr, żyroskop, akcelerometr, geomagnometr, termometr i czujnik światła otoczenia – pozostają identyczne.

Oba modele obsługują Bluetooth 6.0, NFC, mają głośnik i mikrofon oraz wielosystemowy GNSS obejmujący GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS i NavIC. Żywotność baterii w obu przypadkach wynosi do 7 dni przy normalnym użytkowaniu i do 10 dni przy lekkim trybie, a przy włączonej tarczy AOD spada do 4 dni. Zegarki działają z HarmonyOS 2 i nowszym, Androidem 8.0+ oraz iOS 13.0+.

Obydwa modele są pełne funkcji sportowych i zdrowotnych. W nowej generacji Huawei rozbudowało ofertę o tryb golfowy i asystenta jazdy rowerem. Watch FIT 5 Pro wyposażony jest dodatkowo w monitorowanie EKG oraz moduł monitorowania glukozy we krwi. Oba zegarki ładują się bezprzewodowo.

Ceny w Chinach zaczynają się od 1099 juanów (ok. 580 zł) za model podstawowy i 2099 juanów (ok. 1100 zł) za wersję Pro. Dostępność poza rynkiem chińskim nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Źródła zdjęć: Huawei