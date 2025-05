Huawei prezentuje zegarki Watch 5 i Fit 4 oraz słuchawki FreeBuds 6

Huawei Watch 5: multisensoryczna rewolucja na nadgarstku

Najnowszy Huawei Watch 5 to prawdziwy skok w przyszłość inteligentnych zegarków. Wprowadza on przełomową, multisensoryczną technologię X-TAP , która dodaje do systemu monitorowania zdrowia Huawei TruSense pomiar z opuszka palca. Dzięki współdziałaniu wielu zaawansowanych czujników, użytkownicy zyskują możliwość jeszcze dokładniejszego, szybszego i bardziej kompleksowego przeglądu kluczowych parametrów zdrowotnych. Huawei udoskonalił także sterowanie gestami – teraz podwójne złączenie kciuka i palca wskazującego pozwala na wybór opcji, a przesuwanie nimi po sobie umożliwia intuicyjne przewijanie.

Po raz pierwszy w historii serii, Huawei Watch 5 jest dostępny w dwóch rozmiarach – 46 mm i 42 mm – aby idealnie dopasować się zarówno do męskich, jak i damskich nadgarstków. Obie wersje zachwycają opływową bryłą, gładkimi krawędziami i elegancką kopertą, a paletę barw wzbogacono o wyrafinowane kolory: fioletowy i piaskowozłoty. Luksusowy charakter podkreślają użyte materiały: w zależności od wariantu, jest to tytan klasy lotniczej lub nierdzewna stal szlachetna (904L lub 316L), chronione przez sferyczne szkło szafirowe, ustępujące twardością jedynie diamentowi.

Huawei Watch Fit 4 i Fit 4 Pro: elegancja, wytrzymałość i sportowa dusza

Czwarta generacja bestsellerowej serii Huawei Watch Fit to ewolucja w stronę jeszcze wyższej jakości i trwałości. Wersja Pro, o grubości zaledwie 9,3 mm, może pochwalić się wykorzystaniem materiałów premium, takich jak szafirowe szkło, obudowa z aluminium klasy lotniczej oraz ramka ze stopu tytanu. Nowością jest funkcja śledzenia sportów wodnych oraz czujnik ciśnienia atmosferycznego, zwiększający precyzję danych z treningów outdoorowych. Watch Fit 4 Pro obsługuje zaawansowane tryby sportowe, w tym bieganie po szlakach, nurkowanie (do 40 metrów) czy profesjonalną analizę gry w golfa, wszystko wspierane przez system Huawei TruSense. Co więcej, wersja Pro zapewnia do 10 dni pracy na jednym ładowaniu, co czyni ją idealnym kompanem aktywnych użytkowników.