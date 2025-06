Było 120, jest 37 zł. Sklepy Euro pokazują, na co je stać

Dotyczy ona natomiast słuchawek nausznych. I to nie byle jakich, a gamingowych, ze zintegrowanym mikrofonem na pałąku. Mowa tu o modelu Gioteck XH-100S, który oferuje wszystko to, czego można się spodziewać w kwocie do 120 zł, jednak jest obecnie dostępne za ułamek tej ceny.

Gioteck XH-100S

Mamy więc komunikację przewodową przez złącze Jack 3.5 mm. To zapewnia kompatybilność z niemal wszystkimi dostępnymi platformami do gier. Niemal, ponieważ w niektórych retrokonsolkach może brakować złącza AUX. Jednak wszystko, co je posiada, wspiera automatycznie te słuchawki.

Na kablu znajdziemy natomiast pilot do regulacji głośności, co jest znacznie prostszym rozwiązaniem, niż przyciski w samych słuchawkach. A skoro przy nich już jesteśmy, to za generowanie dźwięku odpowiada naprawdę sensowna para 40 mm przetworników. I wszystko to za jedyne 36,90 zł.