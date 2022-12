GeForce RTX 4090. Prosta zmiana ustawień działa cuda

GeForce RTX 4090 radzi sobie zaskakująco dobrze po undervoltingu. Drastyczne obniżenie zużycia energii minimalnie wpływa na wydajność karty.

GeForce RTX 4090 to w tym momencie najmocniejsza karta graficzną, jaką mogą kupić PC-towi gracze. Jest też jedną z tych, która ma największe zapotrzebowanie na energię. Na szczęście zużycie prądu da się znacząco obniżyć i to przy stosunkowo niewielkim wpływie na wydajność.

Undervolting GeForce RTX 4090

O testy GeForce'a RTX 4090 po undervoltingu pokusił się koreański serwis Quasar Zone. Sprawdzili oni możliwości karty przy różnych ustawieniach i trzeba przyznać, że konstrukcja NVIDII radzi sobie zaskakująco dobrze. Standardowo limit mocy tego modelu tu 450 W. Koreańczykom udało się go obniżyć do poziomu 60 procent, czyli około 270 W. To najniższa wartość, do jakiej zeszli.

Przy takich ustawieniach karta osiągała taktowanie do 2443 MHz, gdzie standardowo dobijała do 2762 MHz. Pomimo tak drastycznego ograniczenia limitu mocy GeForce RTX 4090 stracił zaledwie 8 procent średniej wydajności w 5 grach w rozdzielczości 4K Ultra HD. To szokująco dobry wynik, który pokazuje, że undervolitng jak najbardziej ma sens, tym bardziej, jeśli ktoś gra w niższych rozdzielczościach np. QHD lub FHD.

Mniejsze zużycie energii przełożyło się też na mniej wydzielanego ciepła, a tym samym poprawiło kulturę pracy. To kolejne zalety undervoltingu.

Źródło zdjęć: Quasar Zone, własne

Źródło tekstu: TechPowerUp, Quasar Zone