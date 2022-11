GeForce RTX 4080 bije rekord świata. Ten wynik trudno będzie pobić

Karta graficzna GeForce RTX 4080 w wersji Galax Serious Gamer (SG) 1-Click OC pobiła rekord świata w najwyższym taktowaniu GPU.

Nowe karty graficzne NVDII z serii Lovelace biją rekord za rekordem. Kilka tygodni temu pisałem o modelu GeForce RTX 4090, który udało się podkręcić do poziomu aż 3,45 GHz, co było najwyższym wynikiem w historii GPU. To już przeszłość, bo GeForce RTX 4080 już ten rekord pobił.

GeForce RTX 4080 bije rekord taktowania

Firmie Galax udało się podkręcić model GeForce RTX 4080 Serious Gamer (SG) 1-Click OC aż do 3615 MHz. To aż o 40 proc. wyższe taktowanie niż fabryczne. Niestety, nie znamy szczegółów tego osiągnięcia. Niemal pewne jest, że konieczne było zastosowanie chłodzenia ciekłym azotem zarówno dla GPU, jak i CPU. Prawdopodobnie w najbliższym czasie dowiemy się więcej, bo nie wierzę, że firma nie będzie chciała szerzej chwalić się takim osiągnięciem.

Another new record unlocked🥳! The OC team has managed to push the clock speed of GeForce RTX™ 4080 16GB SG 1-Click OC up to 3615MHz, surpassing the original 1-Click OC clock by 40%⚡! #GALAX #PC #GeForceRTX4080SG #GeForceRTX40series #Overclocking pic.twitter.com/8IVBNG4d9h — GALAX Official (@GALAXHQ) November 29, 2022

W kilka tygodni od premiery karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 pobiły kilka rekordów. Niestety, wspominany wyżej GeForce RTX 4080 nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Karta nie ma najlepszego stosunku wydajności do ceny i według plotek kurzy się na sklepowych półkach.

