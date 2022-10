GeForce RTX 4090 już pobił mnóstwo rekordów. Ale ma swój limit

Karta GeForce RTX 4090 już zdążyła pobić rekord najwyższego taktowania GPU w historii. Jednak nie było to do końca opłacalne.

Zespół TecLab OC z Brazylii zdołał pobić rekord najwyższego taktowania rdzenia graficznego. Wykorzystali do tego najnowszy model Galax GeForce RTX 4090 Serious Gaming. Szkoda, że tak wysoki wynik okazał się nieopłacalny.

GeForce RTX 4090 podkręcony do 3,45 GHz

Brazylijczykom udało się podkręcić GeForce'a RTX 4090 do poziomu aż 3,45 GHz. To najwyższe taktowanie GPU w historii. Aby osiągnąć taki wynik, nie obyło się bez chłodzenia za pomocą ciekłego azotu (LN2) oraz lekkich modyfikacji. No dobra, może modyfikacje były trochę większe, bo konieczne było usunięcie limitera mocy oraz przelutowanie niektórych elementów z przodu na tył płytki PCB, aby możliwe było zamontowanie chłodzenia oraz mierników napięcia.

fot. TecLab

Podkręcenie karty do poziomu 3,45 GHz tak naprawdę na niewiele się zdało. Przy takim zegarze GeForce RTX 4090 zaczął tracić na wydajności i konieczne było zejście do 3,27-3,36 GHz, aby przeprowadzić odpowiednie testy. Jednak nawet przy niższym taktowaniu karta zdołała pobić kilka rekordów, w tym: 3DMark Fire Strike Ultra, 3DMark Port Royal, 3DMark Time Spy Extreme Graphics, Superposition 1080p Extreme oraz Unigine Superposition 8.

Warto jeszcze nadmienić, że karta Galax GeForce RTX 4090 SG (Serious Gaming) na własnym chłodzeniu powietrzem kręci się aż do 3,075 GHz, co też jest świetnym wynikiem. Szkoda, że modeli GeForce RTX 4090 nie da się w tym momencie nigdzie kupić, a przynajmniej nie w normalnej cenie.

