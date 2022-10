Koszmar graczy powrócił. GeForce RTX 4090 praktycznie nie da się kupić

Premiera kart graficznych GeForce RTX 4090 przypomina czasy kryzysu. Kart nie da się kupić, chyba że po wyższych cenach. Jednak tym razem winni są tzw. scalperzy.

Wczoraj (12 października) premierę miały autorskie karty graficzne GeForce RTX 4090. Na Telepolis możecie przeczytać testy dwóch modeli: Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC oraz Zotac GeForce RTX 4090 Trinity. To bardzo udane karty, które są szalenie wydajne. Nic dziwnego, że nowe modele cieszyły się dużym zainteresowaniem i to nawet pomimo ceny ponad 9 tys. zł. Szkoda, że wszystko ponownie zepsuli scalperzy i chciwe sklepy.

Dostępność GeForce RTX 4090

Jeśli w tym momencie udacie się do największych polskich sklepów z elektroniką, to niestety nie znajdziecie ani jednej dostępnej karty GeForce RTX 4090. Wszystkie zostały wyprzedane. Co prawda nie wiemy, jaka była dokładnie dostępność, ale po liczbie ofert z dopiskiem "chwilowo niedostępne" możemy wnioskować, że kart było całkiem sporo.

Nie oznacza to, że GeForce'a RTX 4090 nie da się kupić. Oczywiście, że się da, o ile jesteście w stanie wydać kilka dodatkowych tysięcy. Ponownie uruchomili się tzw. scalperzy, którzy skupują jakiś produkt, aby następnie odsprzedać go po wyższej cenie. Swój udział w tym mają też mniejsze sklepy, które wykazały się zwykłą chciwością.

Wystarczy spojrzeć na Allegro czy OLX, aby znaleźć kilkadziesiąt ofert z kartami NVIDIA GeForce RTX 4090 w cenach od 11 do nawet 14 tys. zł. Co najgorsze, nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak niestety działa świat.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie znajdą się chętni do wydania dodatkowych tysięcy i scaleprzy oraz mniejsze sklepy nie zrobią na RTX-ach 4090 dobrego biznesu. Może przez to nie będą ich skupować w przyszłości. Obawiam się jednak, że tak nie będzie, bo na Allegro doskonale widać, że wiele modeli nawet po 13 tys. zł już znalazło swoich nabywców.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: własne