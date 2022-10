NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB i 12 GB to aż 30% różnicy w FPS

NVIDIA robi sobie żarty z konsumentów. Dowodem na to jest wpis Zielonych na ich stronie internetowej. Karta graficzna o tej samej nazwie różni się drastycznie wydajnością.

Oficjalna prezentacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080 miała miejsce 20 września. Dzisiaj zeszło embargo na testy flagowego modelu i trafił on do pierwszych sklepów na całym świecie. Cena jest jednak zaporowa - najtańsze modele to ponad 9000 złotych, a najlepsze to nawet ponad 11 000 złotych.

NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB to żart z konsumentów

Nikogo więc nie powinno dziwić, że sporo graczy czeka na nieco słabsze, ale zdecydowanie tańsze modele. Pierwszym z nich ma być GeForce RTX 4080, który dostępny będzie w dwóch wersjach. Różnice między nimi są jednak potężne i sięgają nawet 30% pod względem wydajności w grach.

NVIDIA chwaląc się możliwościami technologi DLSS 3 i porównując ją do wyników z DLSS 2 oraz "czystej" gry zdradziła wydajność kart graficznych GeForce RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB.

Platforma testowa oparta była na procesorze Intel Core i9-12900K i 32 GB pamięci RAM oraz systemie operacyjnym Windows 11. Wśród przetestowanych tytułów znalazło się F1 22, Microsoft Flight Simulator i A Plague Tale: Requiem. Wszystkie z nich testowane w rozdzielczości 4K.

Zanotowane różnice to kolejno 24%, 26% i 30% na korzyść karty GeForce RTX 4080 16 GB.

Skąd się to bierze? Cóż, nazwy są mylące. Tak naprawdę to dwie różne karty graficzne. GeForce RTX 4080 16 GB korzysta z GPU AD103 wyposażonego w 9728 jednostek CUDA, zaś GeForce RTX 4080 12 GB to AD104 z 7680 jednostkami CUDA. Do tego dochodzi TDP - 320 vs 285 W oraz szyna danych - 256- vs 192-bitowa.

Innymi słowy tak jak wielu dziennikarzy już wcześniej podkreślało NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB to żart z konsumentów. Ten model powinien się po prostu nazywać GeForce RTX 4070 lub RTX 4070 Ti.

Zobacz: Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC - test. Wywaliło mnie z butów

Zobacz: Zotac GeForce RTX 4090 Trinity - test. Niby nuda, ale i tak leciałbyś po kredyt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA, Shutterstock

Źródło tekstu: OC3D, oprac. własne