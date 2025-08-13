Sprzęt

Media Expert znów szaleje. Markowy produkt aż 600 zł taniej

Duży telewizor to zwykle i wysoka cena. Jednak nie tym razem. Dziś w Media Expert jest promocja, w ramach której możecie kupić coś, co nada się nawet do dużego salonu aż 600 zł taniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:41
Mowa tu o 65-calowym telewizorze Samsung 65CU7172U, który idealnie sprawdzi się w średniej wielkości salonie, a jednocześnie może być Wasz za jedne 2199 zł. Biorąc pod uwagę, że jego standardowa cena wynosi 2799 zł, to jest to prawdziwa okazja, której nie możecie przegapić. 

Samsung 65CU7172U 600 zł taniej

Samsung 65CU7172U

Jak już wspomniałem: jest to 65-calowy telewizor. Samsung zastosował w nim matrycę LCD wysokiej klasy o rozdzielczości 4K. Wspiera on także HDR w standardach HDR10, HDR10+ i HLG. Dzięki trzem portom HDMI podłączymy do niego aż trzy źródła obrazu. Natomiast Tizen na jego pokładzie daje nam dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD. Za generowanie dźwięku odpowiadają natomiast głośniki w systemie 2.0 o łącznej mocy 20 W. A wszystko to za jedyne 2199 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Samsung, Lech Okoń / Telepolis