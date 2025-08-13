Sprzęt

Biedronka szaleje z końcem lata. Taki sprzęt tylko za 59 zł

Upały jeszcze wcale się nie skończyły, zatem wiele osób wręcz marzy o wentylatorze. Najlepiej przenośnym. Biedronka właśnie rzuciła na promocję sprzęt, który zadowoli wszystkich poszukiwaczy chłodnego powietrza.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:23
Biedronka przecenia o połowę

Wentylator przenośny akumulatorowy Blaupunkt kupimy teraz w Biedronka Home za połowę ceny. Zamiast 139 złotych, zapłacimy jedynie 59 złotych. Promocyjna cena obowiązuje w dniach od 13 do 19 sierpnia 2025. Szacowany czas dostawy to 1-3 dni, zatem warto zamówić jak najszybciej, aby jeszcze w pełni skorzystać w te wakacje. 

Taki wentylator warto mieć

Wentylator Blaupunkt zapewnia chłodny powiew powietrza w upalne dni zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Jego jedną z największych zalet jest fakt, że na jednym ładowaniu działa do 4 godzin. Dzięki temu stanie się on naszym idealnym kompanem podczas wypadu pod namioty, w plenerze oraz na kempingu. Docenią go także wszyscy ci, którzy pracują z domu w upalne dni. Urządzenie to jest bowiem idealnym wentylatorem biurkowym

Ale to nie tylko wentylator. Urządzenie to jest wyjątkowo sprytne - ma dodatkowo funkcję lampki LED z dwoma poziomami jasności. W zestawie znajdziemy ponadto kabel USB do szybkiego ładowania. Wentylator występuje w wersji kolorystycznej szarej, co sprawia, że będzie pasował niemal do każdego wnętrza. Jest stosunkowo niewielki, zatem nie powinien być problematyczny w przechowywaniu. Wymiary urządzenia to: 24,8 x 8 x 30,5 cm. Wentylator jest lekki, waży zaledwie 0,74 kg. Okres gwarancji wynosi tradycyjnie 2 lata. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: biedronka home