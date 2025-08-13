Biedronka szaleje z końcem lata. Taki sprzęt tylko za 59 zł

Biedronka przecenia o połowę

Wentylator przenośny akumulatorowy Blaupunkt kupimy teraz w Biedronka Home za połowę ceny. Zamiast 139 złotych, zapłacimy jedynie 59 złotych. Promocyjna cena obowiązuje w dniach od 13 do 19 sierpnia 2025. Szacowany czas dostawy to 1-3 dni, zatem warto zamówić jak najszybciej, aby jeszcze w pełni skorzystać w te wakacje.

Taki wentylator warto mieć

Wentylator Blaupunkt zapewnia chłodny powiew powietrza w upalne dni zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Jego jedną z największych zalet jest fakt, że na jednym ładowaniu działa do 4 godzin. Dzięki temu stanie się on naszym idealnym kompanem podczas wypadu pod namioty, w plenerze oraz na kempingu. Docenią go także wszyscy ci, którzy pracują z domu w upalne dni. Urządzenie to jest bowiem idealnym wentylatorem biurkowym.