Tanie kamery, wysoka cena prywatności. Kolejna firma pozwana

Amerykańskie władze po raz kolejny przyglądają się producentom elektroniki użytkowej. Tym razem na celowniku znalazła się firma Resideo, znana z rozwiązań smart home i wywodząca się z koncernu Honeywell. Prokurator generalny stanu Nebraska, Mike Hilgers, złożył pozew, w którym zarzuca spółce naruszenie przepisów o ochronie konsumentów oraz stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.

Kiedy coś jest podejrzanie tanie, to ceną staje się prywatność

Według pozwu Resideo miało sprzedawać kamery domowego monitoringu, które były podatne na luki bezpieczeństwa, a jednocześnie nie informować klientów o ich rzeczywistym pochodzeniu. Kluczowym zarzutem jest zatajenie faktu, że producentami OEM tych urządzeń były chińskie firmy Hikvision i Dahua.

Obie spółki od lat znajdują się pod lupą amerykańskich służb i zostały objęte sankcjami, w tym zakazem sprzedaży nowych urządzeń na terenie Stanów Zjednoczonych wprowadzonym przez FCC w listopadzie 2022 roku z uwagi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Krytykowane są również przez branżowych ekspertów.

Podobne kontrowersje pojawiały się w Europie, w tym i w Polsce. UOKiK nałożył karę w wysokości 700 000 złotych na Dahuę za utrudnianie czynności kontrolnych w trakcie wyjaśniania podejrzeń dotyczących zmowy cenowej. A Parlament Europejski usunął sprzęt Hikvision z własnych budynków z obaw o bezpieczeństwo i powiązania z chińskim państwem.